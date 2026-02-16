Cizinci v základních školách v Mostě? Nejvíce je mongolců a ukrajinců

Počet cizinců v Mostě v loňském roce vzrostl. Souvisí s tím i nárůst počtu dětí v mateřských a základních školách.
Kvůli rostoucímu počtu cizinců ve městě podají mostečtí radní návrh na spolufinancování projektu Podpora integrace cizinců v Mostě. Chtějí žádat o dotaci z programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra. „V současnosti zhruba jedenáct procent žáků na základních školách v Mostě tvoří cizinci,“ informovala náměstkyně primátora Markéta Stará.
V současné době eviduje město 190 mongolských a 293 ukrajinských žáků na základních školách, mateřské školy v Mostě navštěvuje 63 ukrajinských a 65 mongolských dětí. Právě tyto národnosti patří k nejpočetnějším na území města. Počty dětí cizinců se na jednotlivých školách různí, na některých s nimi velmi aktivně pracují, mezi iniciativní patří například 18. ZŠ. V Mostě se rozšiřuje především mongolská komunita. Rodiče mongolských dětí jsou zaměstnaní především v průmyslové zóně Triangle. Problém je, že dospělí Mongolové se velmi těžko dorozumívají česky. Čeština je pro ně obtížná a bez ní složitě řeší situace na úřadech nebo se problematicky zapojují do společnosti. Mongolové si často udržují silné vazby uvnitř komunity. S dorozumíváním pomáhají mongolským rodičům jejich děti.
Město samo se snaží na integraci cizinců aktivně pracovat, důležitou úlohu v tom hraje například odbor sociálních věcí mosteckého magistrátu. Zaměstnalo také mongolskou koordinátorku pro komunikaci mezi školami a rodinami, která pomáhá s administrativními záležitostmi. „Úkolem odbor sociálních věcí je především koordinace a pomoc cizincům v komunikaci s dalšími úřady, institucemi, nebo třeba lékaři,“ doplnila náměstkyně.