MSSS Most hledá FINANČNÍHO REFERENTA

Městská správa sociálních služeb v Mostě vyhlašuje výběrové řízení na pozici
FINANČNÍ REFERENT
Hledáme spolehlivého kolegu nebo kolegyni, který/á chce pracovat v prostředí veřejné organizace, kde má ekonomická agenda jasná pravidla, systém a odpovědnost. Nabízíme stabilní pracovní zázemí, odbornou podporu ekonomického úseku a možnost dlouhodobé spolupráce.
Náplň práce
-
práce v systému ELKO (zpracování přijatých a vydaných faktur, kontrola náležitostí, příprava dokladů ke schválení)
-
jednoduché účtování dle nastavené metodiky
-
agenda objednávek, kompletace podkladů a součinnost při uzavírání smluv (včetně průzkumu trhu)
-
zajišťování nákupů pro organizaci
-
účtování a evidence majetku, podklady pro inventury
-
vedení skladu OOPP
-
administrativní a účetní práce dle potřeb ekonomického úseku
-
postupné osvojování agendy hospodářky a hlavní účetní za účelem zajištění zastupitelnosti
Jedná se o pozici, která kombinuje administrativní pečlivost s odpovědným přístupem k hospodaření veřejné organizace.
Požadavky
-
SŠ vzdělání (výhodou ekonomický směr)
-
znalost základů účetnictví výhodou
-
dobré komunikační schopnosti
-
schopnost týmové spolupráce
-
samostatnost a aktivní přístup
-
flexibilita
Co nabízíme
-
zajímavou pracovní příležitost ve stabilní organizaci
-
odpovídající mzdové ohodnocení
-
týden dovolené navíc
-
5 sick days
-
příspěvek na stravování
-
příspěvek na penzijní připojištění
Základní informace
-
Místo výkonu práce: Most
-
Pracovní poměr: plný úvazek
-
Předpokládaný nástup: 1. 3. 2026 nebo dle dohody
Termín podání přihlášky
Nejpozději do 28. února 2026 do 12:00 hodin.
Součástí přihlášky musí být strukturovaný životopis a motivační dopis.
Více informací najdete v sekci volná pracovní místa.