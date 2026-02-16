MSSS Most hledá FINANČNÍHO REFERENTA

Městská správa sociálních služeb v Mostě vyhlašuje výběrové řízení na pozici

FINANČNÍ REFERENT

Hledáme spolehlivého kolegu nebo kolegyni, který/á chce pracovat v prostředí veřejné organizace, kde má ekonomická agenda jasná pravidla, systém a odpovědnost. Nabízíme stabilní pracovní zázemí, odbornou podporu ekonomického úseku a možnost dlouhodobé spolupráce.

Náplň práce

  • práce v systému ELKO (zpracování přijatých a vydaných faktur, kontrola náležitostí, příprava dokladů ke schválení)

  • jednoduché účtování dle nastavené metodiky

  • agenda objednávek, kompletace podkladů a součinnost při uzavírání smluv (včetně průzkumu trhu)

  • zajišťování nákupů pro organizaci

  • účtování a evidence majetku, podklady pro inventury

  • vedení skladu OOPP

  • administrativní a účetní práce dle potřeb ekonomického úseku

  • postupné osvojování agendy hospodářky a hlavní účetní za účelem zajištění zastupitelnosti

Jedná se o pozici, která kombinuje administrativní pečlivost s odpovědným přístupem k hospodaření veřejné organizace.

Požadavky

  • SŠ vzdělání (výhodou ekonomický směr)

  • znalost základů účetnictví výhodou

  • dobré komunikační schopnosti

  • schopnost týmové spolupráce

  • samostatnost a aktivní přístup

  • flexibilita

Co nabízíme

  • zajímavou pracovní příležitost ve stabilní organizaci

  • odpovídající mzdové ohodnocení

  • týden dovolené navíc

  • 5 sick days

  • příspěvek na stravování

  • příspěvek na penzijní připojištění

Základní informace

  • Místo výkonu práce: Most

  • Pracovní poměr: plný úvazek

  • Předpokládaný nástup: 1. 3. 2026 nebo dle dohody

Termín podání přihlášky

Nejpozději do 28. února 2026 do 12:00 hodin.
Součástí přihlášky musí být strukturovaný životopis a motivační dopis.

Více informací najdete v sekci volná pracovní místa.

