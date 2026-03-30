Citadela Litvínov zve 30. března na besedu s lékařem Tomášem Šebkem

Litvínovská Citadela pozvala 30. března od 19 hodin na besedu lékaře Tomáše Šebka, který má za sebou mise v krizových oblastech po celém světě.
Tomáš Šebek je chirurg a účastník humanitárních misí organizace Lékaři bez hranic. Vyprávět bude o své práci na misích. Od první mise na Haiti v roce 2010 přes Afghánistán až po Jižní Súdán a také o jeho působení v nemocničním prostředí. Dotkne se každodenní reality lékaře v krizových oblastech, profesních i lidských výzev a zkušeností, které toto povolání přináší.
Tomáš Šebek napsal několik knih založených na svých zkušenostech z misí, například Mise Haiti, Mise Afghánistán nebo Africká zima. Kromě klinické práce je zakladatelem a spoluzakladatelem telemedicínských projektů jako uLékaře.cz a proLékaře.cz, které propojují pacienty a lékaře on-line a snaží se modernizovat nebo zefektivnit zdravotní péči. Také založil neziskovou iniciativu Ministr zdraví, která usiluje o zlepšení prevence a prodloužení života ve zdraví v Česku.
Za svou práci získal Tomáš Šebek například ocenění EY Entrepreneur of the Year a Kramářovu medaili. Je považován za jednoho z vlivných hlasů ve zdravotnictví a humanitární pomoci v Česku.
Vstupenky za 200 Kč jsou k zakoupení na pokladně Citadely nebo v síti Ticketportal, s možností rezervace on-line nebo na tel: 476 111 487.