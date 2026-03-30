Štola Jezeří se zpřístupní veřejnosti

Bezmála padesát let ve štole Jezeří hlídali geologové z těžebních společností provozujících v čase lom ČSA pod Krušnými horami stabilitu horského masivu. Nyní poslední provozovatel lomu Severní energetická s těžbou končí. Štolu Jezeří ale bude svému účelu sloužit dál. Od těžební společnosti ji převezme mostecké VUHU.
Štolu plánuje VUHU převzít už v dubnu. Časem plánuje společnost štolu zpřístupnit veřejnosti. „Stojíme na úpatí zámku Jezeří, který je na seznamu sedmi nejohroženějších památek v Evropě, proto bychom chtěli část štoly proměnit v jakousi podzemní galerii, která by sloužila pro výstavy, byl by tu prostor pro interaktivní učebnu, výzkumné práce vysokoškolských studentů i pro prezentaci přednášek a další akce pro veřejnost,“ uvedla vedoucí odboru vědy a výzkumu VUHU Kateřina Svobodová.
Štola Jezeří byla vybudována v 80. letech jako specializovaná monitorovací stavba, která umožnila systematicky sledovat odezvu horninového masivu na těžební zásahy a včas identifikovat kritické změny. Díky dlouhodobým měřením bylo možné upravit režim těžby, zavést stabilizační opatření a chránit nedaleký zámek Jezeří, zařazený na seznam sedmi nejohroženějších památek v Evropě (Europa Nostra), před nebezpečím. Tento přístup se stal vzorovým příkladem toho, jak využít geotechnický výzkum k ochraně kulturního dědictví. Ražba štoly Jezeří probíhala od dubna do listopadu 1980. Je dlouhá 431 metrů včetně vstupního portálu a po trase jsou v levém boku vyraženy čtyři krátké zarážky. Uvnitř jsou umístěna monitorovací zařízení, náklonoměrná stanice a inklinometr Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR pro sledování stability a pohybu svahů krystalinika tvořícího masiv Krušných hor. K měřícím přístrojům, které jsou nyní umístěny uvnitř štoly, připojí VUHU moderní digitální technologie. „Data z měřicí stanice nám mohou předpovědět, jak se území bude chovat po změně hydrogeologického režimu. Lom doposud fungoval jako obrovský dren, kam se stahovala voda, která se pak čerpala na povrch. Teď se to změní,“ uvedl hlavní geolog VUHU Lukáš Žižka. „Štola Jezeří se nachází v území, které postupně převezme nový vlastník. Chtěli jsme najít nové využití pro toto unikátní místo a jsme rádi, že se nám podařilo dohodnout s institucí, jakou je mostecká společnost VUHU, která se zabývá výzkumem a vzděláváním a do svých aktivit může štolu Jezeří ideálně začlenit,“ vysvětlila Eva Maříková, mluvčí skupiny Sev.en Česká energie. „Toto místo má obrovskou hodnotu a potenciál do budoucna. Chceme štolu Jezeří využít v celé řadě oblastí, kterými se VUHU zabývá. V rámci vzdělávání a spolupráce s vysokými školami počítáme s tím, že zde studenti naleznou ideální prostor pro své projekty. Uplatní se i při našich výzkumných úkolech. Už nyní jsme ji začlenili do jednoho z přeshraničních projektů s německými partnery,“ naznačil Jan Burda, náměstek pro vědu a techniku společnosti VUHU. Než se štola otevře lidem, bude nutné opravit konstrukci.
Zatím se o bezpečný provoz štoly starala Hlavní báňská záchranná stanice Most. Její ředitel Radim Slabák uvedl, že nutné je sanovat prvních 70 metrů. Ostění je zkorodované. Pracovat se přitom uvnitř nesmí kvůli radonu déle než čtyři hodiny v kuse. Štolu v minulých letech opakovaně využívali kynologové. „Tohle je pro nás úplně ideální terén pro trénování, protože zemětřesení u nás moc nehrozí, nepotřebuje proto tolik cvičit v sutinách,“ uvedl Miroslav Fencl ze záchranné kynologické skupiny Centrum Parent Company. Pro potřeby VUHU vznikla před několika lety virtuální prohlídka štoly Jezeří, která je součástí webových stránek a aplikace Biosafari.