Hrad Hněvín čeká něco, co historicky nezažil

Hrad Hněvín čeká něco, co ještě ve své historii nezažil. Mostečtí radní schválili stavebně-historický průzkum, který má pomoci lépe poznat jeho stavební vývoj a historické proměny.
Jedna z hlavních dominant města se dočká geodetického zaměření. Něco podobného se v minulosti ještě nikdy nedělalo. „Bude se jednat o akci, která bude probíhat ve čtyřech etapách od letošního roku až do roku 2029. Na každé etapě se budou podílet různé týmy odborníků, abychom na konci dostali co nejucelenější a komplexní výstup o této historické památce,“ vysvětlila náměstkyně primátora Markéta Stará.
Vznikne nejen digitální model hradu, ale i jeho bezprostředního okolí. Podklady následně poslouží i pro digitální správu hradu. Ke slovu se dostanou také archeologové. „Model i historické podklady městu poslouží i k propagačním účelům, součástí celé akce je i vznik šedesátistránkové brožury o Hněvíně,“ doplnila náměstkyně. Žádnou samostatnou brožuru či dokonce knihu hrad Hněvín dosud nemá.
Zjednodušeně řečeno, Hněvín se po mnoha letech dočká kompletní dokumentace. Stavebně-historický průzkum bude stát město Most přibližně 2,1 mil. Kč. První etapa, která má začít už letos, vyjde na zhruba 660 tis. Kč. „Pro město se jedná o důležitou akci i z pohledu budoucích investic. Budeme mít v ruce podklady, podle kterých budeme moci postupovat. Jak už jsme v minulosti několikrát deklarovali, Hněvín je dominantou města, která si patřičnou péči rozhodně zaslouží,“ doplnil primátor Mostu Marek Hrvol.
Stavebně-historický průzkum starého hradu je podle odborníků v podstatě taková „detektivní práce“. Cílem je zjistit, jak hrad vznikal, jak se měnil v čase a co z něj dnes vlastně zůstalo. Nejprve se projdou historické listiny, kroniky, staré plány, rytiny, fotografie. Poté následuje průzkum přímo v terénu.
Hrad Hněvín je docela nenápadný, ale má překvapivě bohatý a místy až bizarní příběh. Dnešní Hněvín je vlastně romantická rekonstrukce z přelomu 19. a 20. století, postavená na základech původního hradu ze 13. století. Původní hrad nebyl zničen nepřáteli, ale paradoxně na žádost samotných Mostečanů, kteří si vyžádali jeho demolici u císaře.
Foto: Tomáš Mundok