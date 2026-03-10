Děti v ulici Fibicha v Mostě se mohou těšit na moderní hřiště

Oblíbené centrální dětské hřiště v ulici Zdeňka Fibicha čekají v následujících týdnech změny. Kvůli modernizaci a rekonstrukci herních prvků je nyní hřiště dočasně uzavřeno.
Cílem plánovaných úprav je obnova a vylepšení stávajících herních prvků tak, aby byl prostor ještě bezpečnější a atraktivnější pro děti. Díky modernizaci získá hřiště nové prvky a lepší zázemí pro trávení volného času nejmenších návštěvníků.
Práce by měly být dokončeny přibližně do Velikonoc. Poté se hřiště opět otevře veřejnosti a děti si budou moci užít modernizovaný prostor plný her a zábavy.
UPOZORNĚNÍ: Prosíme návštěvníky o respektování uzavírky po dobu realizace prací. Děkujeme za pochopení a trpělivost.