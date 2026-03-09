Vytěženým lomem ČSA Projedete na kole a projdete i pěšky

Do nové turistické sezóny, která už pomalu klepe na dveře, se na Mostecku zapojí i krajina, kde se těžilo hnědé uhlí. Vytěžený lom ČSA nabízí turistům celou řadu atraktivních míst.
Další část lomu se ukáže na jaře
Po ukončení těžby tu těžaři zamakali na sanacích a rekultivacích a sirové a těžbou zvrásněné krajině vrátili tvář. Část nové krajiny v dříve nepřístupném těžebním prostoru už si mohli lidé prohlédnout v loňském roce, kdy těžaři zpřístupnili část zrekultivovaného lomu a také část jádrové zóny, kde byla vyhlášena národní přírodní památka. Další část ukážou v jarních měsících letošního roku. Na 8. května je naplánován orientační běh křížem krážem přes rekultivované území.
Místa, kde hlavní část prací v rámci sanace a rekultivace probíhala v letech 2016 až 2022 dnes nabízí netradiční a ojedinělé pohledy, procházky či projížďky na kole. „Součástí sanací je především přesun ohromných objemů zeminy, modelace krajiny a vytváření nových terénů. To je zásadní objem prací, které se v těchto letech prováděly, a které byly naplánovány už před tím, než tu těžba vůbec začala. Jsou to práce velmi důležité a nezbytné, i když pro návštěvníka lomu nejsou patrné na první pohled. Lidé si více všímají rekultivací, tedy toho, co se odehrává na povrchu po vymodelování terénu. Výsadby nových lesů, kvetoucích luk, mokřad, nebeských jezírek či vodních nádrží. A všudypřítomného života,“ přiblížila práce, které změnily vytěžený lom ČSA mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková.
Především masivní přesun zeminy a terénní úpravy si žádají stamiliónové náklady. Těžaři musí podle zákona na sanace a rekultivace odkládat peníze na zvláštní účet. Náklady na sanace a rekultivace se hradí z vytvořené rezervy na tomto účtu, která vzniká postupným spořením těžební organizace tak, aby měla prostředky na všechny budoucí náklady spojené se zahlazením své činnosti dle platného plánu sanací a rekultivací. Postupně si tedy spoří peníze na základě poplatku z každé vytěžené tuny, v tomto případě hnědého uhlí. „Všechny naplánované akce v rámci sanace a rekultivace mezi lety 2016 až 2022, stejně tak i po tomto období, se nám podařilo dokončit a lidé si je už mohou prohlédnout v otevřené části lomu. V jarních měsících plánujeme otevřít i další část lomu, a tak si turisté budou moci rekultivace projít od Vysoké Pece až do Černic,“ doplnila Eva Maříková.
Výjimečné zážitky pod bývalým arboretem
Právě rekultivace v části pod bývalým arboretem a na výsypkách v okolí Černického rybníka nabízí výjimečné zážitky. Za práce, které těžaři v těchto místech odvedli od roku 2016 do konce roku 2022, zaplatila těžební společnost 482 miliónů korun, na celých rekultivacích lomu ČSA to pak bylo ve stejném časovém rozmezí 992 miliónů korun. „Díky změnám cen, využití nových postupů prací a samozřejmě také výběrovým řízením na dodavatele se nám jen na této části rekultivací podařilo uspořit přibližně 280 milionů Kč, celkově se pak v oblasti sanací a rekultivací podařilo ušetřit 500 miliónů korun. Ty ale nijak nesouvisí s další úsporou, kterou budeme mít v jádrové zóně lomu díky zapojení přirozené obnovy. Těchto pět set miliónů korun zůstává těžební společnosti, protože práce, na které byly tyto peníze určeny, se nám jen podařilo dokončit laciněji, ale jsou hotové. Peníze ušetřené v jádrové zóně, jejichž objem dosahuje také téměř úrovně 500 mil. Kč, naopak věnujeme státu, protože byť ze zákona také patří těžební spolčenosti, ušetříme je jen proto, že se původně plánované práce dělat nebudou,“ vysvětlila Eva Maříková.
Cyklotrasa 7EKO TRACK
Cyklotrasa 7EKO TRACK vede v rekultivované krajině na Mostecku. Cestou budete projíždět novodobou divočinou, tedy místy, kde stojí za to chvíli zůstat a rozhlédnout se. Kde se dříve těžilo uhlí, najdete dnes chráněné rostliny a živočichy. Jednotlivá zastavení jsou označena QR kódy, které vás odvedou přímo do interaktivní mapy. Cyklotrasa je snadno přístupná z cyklostezky Komořany – Jiřetín číslo 3018 nebo z mostecké Matyldy. Na každé ze symbolických sedmi zastávek je QR kód, po jehož načtení do chytrého telefonu se zobrazí mapa s informacemi a zajímavostmi o místě, kde turista právě stojí. Na jednom ze stanovišť například zjistí, co jsou to napajedla, kaliště a slaniska, podle čeho se poznají a k čemu slouží. Seznámí se s loukami a pastvinami v okolí lomu a pozná rostliny a živočichy, kteří zde žijí.
Obyvatelům z živočišné říše, kteří našli svůj domov na rekultivovaných plochách v okolí lomu ČSA, je věnováno několik zastávek a přibližují ptáky, drobné savce či obojživelníky. Zajímavé zastavení je u jezírka, které vzniklo z bývalé čerpací jímky sloužící původně k ochraně lomu před povrchovými vodami. V současné době zde kromě hojného výskytu živočichů roste i kriticky ohrožený druh vodní rostliny, růžkatec bradavčitý. Před dojezdem do cíle cyklotrasy se turisté dozví také o doupných stromech a jejich důležitosti v přírodě. Poslední zastávkou cyklotrasy 7eko track je nabíjecí stanice pro elektrokola v Černicích, odkud se může pokračovat v dalším putování po zajímavých místech regionu. 7eko track navazuje na další interaktivní mapy, které propojují celé území. Trasu najdete na https://uhelnesafari.cz/cz/#trasa-1