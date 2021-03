Dobroty z Afriky dnes můžete nakupit v mosteckém Cenrálu

Do Mostu opět přijelo to nejlepší přímo ze srdce Afriky. Až do 17 hodin můžete dnes 13. března přijít ochutnat a nakoupit skvělé tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie.

Co zde najdete? Čerstvé ovoce z Afriky, exotické ovoce z Asie, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, extra kvalitní kávu, čaj, džemy a mnoho dalšího..

Více o produktech najdete na www.virunga.cz. Africký trh pořádá Virunga.cz, česko-ugandský food projekt, který dováží tu nejčerstvější zemědělskou produkci, letecky, ze srdce Afriky. Podporuje ugandské lokální farmáře a pěstitele. Víc informací najdete na webu africketrhy.cz.