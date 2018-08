Doprava Ústeckého kraje bude mít změnu

Ústecký kraj jedná se společností TD Bus (dříve BusLine a.s.), že od 1. září převezme pod krajskou příspěvkovou organizaci Dopravní společnost Ústeckého kraje řidiče a také některé vozy v oblastech Děčínska a Ústecka. „Jde o velmi vstřícný, ale také krajní krok ze strany kraje, který má pomoci zajistit autobusovou dopravu od začátku školního roku. Aktuálně jsme připraveni dopravu v těchto oblastech převzít a zajistit nasmlouvanými autobusy, aby byly všechny linky zajištěny. Nyní čekáme na vyjádření společnosti. Věříme, že naši nabídku přijmou,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. Je nutné podotknout, že společnost TD Bus a.s. má až do konce června roku 2019 stále platné smlouvy na sedm oblastí a měla by tedy dopravu plně zajišťovat právě na základě uzavřených smluv.