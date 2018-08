Festival hudby ve znamení stého výročí republiky

V letošním roce je cílem festivalu Litoměřické svátky hudby (24. – 26. srpna) důstojná oslava stoletého výročí založení republiky a je také zařazen mezi akce zaštítěné Ústeckým krajem. Program 6. ročníku je sestaven v případě prvních dvou koncertních večerů výhradně z hudebních děl českých hudebních velikánů Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. V krásném barokním Kostele svatého Václava v Lovosicích zazní barokní hudba i zahraničních klasiků.

Festival klasické hudby se koná v barokních prostorách Jezuitského Kostela Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích a loni i v letošním roce také v Kostele svatého Václava v Lovosicích. Manželé Alena a Zdeněk Kuldovi, členové spolku Musica et Educatione, mají dlouholetou vazbu na Svátky hudby Praha. To je také důvod, proč dlouhodobě spolupracují s ředitelem tohoto festivalu Václavem Hudečkem, který přijal roli uměleckého poradce pro Litoměřické svátky hudby.

„V roce 2018 si celá republika připomíná výročí 100 let od vzniku první republiky. Ani Ústecký kraj nebude výjimkou a právě letošní svátky hudby jsou zařazeny do kalendáře toho nejlepšího, co obyvatelé kraje v rámci oslav významného výročí mohou zažít,“ uvedl na adresu festivalu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Cílem festivalu je dávat prostor také mladým talentovaným hudebníkům a pěvcům. Umělecký kredit vystupujících umělců, ale i vytříbená dramaturgie představující známá i méně známá díla českých a světových skladatelů, dokládá vysokou úroveň festivalu.

Program:

Pátek 24. 8. 2018 od 19 hodin, Litoměřice, Kostel Zvěstování Panně Marii. Houslista Václav Hudeček a violoncellista Ivan Vokáč.

Sobota 25. 8. 2018 od 19 hodin, Litoměřice, Kostel Zvěstování Panně Marii. Účinkují sopranistka Jana Sibera, Richard Samek (tenor) a Boris Prýgl (baryton).

Neděle 26. 8. 2018 od 19 hodin, Lovosice, Kostel svatého Václava. Účinkují harfistka Kateřina Englichová a sopranistky Kristýna Kůstková s Nikolou Uramovou.