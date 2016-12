Dotace na památky už jen v jednom kole

Vlastníci kulturních památek by měli zpozornět. V roce 2017 bude totiž vypsáno pouze první kolo pro podání žádosti o dotaci Podpora obnovy památek prostřednictvím obce s rozšířenou pravomocí, a to s termínem odevzdání žádostí do 28. února.

Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Mostu, který je administrátorem uvedeného programu, v minulosti pravidelně vypisoval pro příjem žádostí pouze druhé kolo s termínem odevzdání 30. dubna daného roku. Důvodem byla snaha poskytnout žadatelům dostatečný prostor pro získání potřebného závazného stanoviska k obnově a dalších podkladů nezbytných pro přijetí žádosti o dotaci.

„Vyplacení přidělené dotace však v tomto případě může proběhnout relativně pozdě (druhá polovina září), a některé typy obnovy proto nelze stihnout do konce roku. Jedná se například o rozsáhlé stavební akce, akce úzce svázané s příznivými klimatickými podmínkami či závislé na omezeném počtu restaurátorů. Z tohoto důvodu bude v roce 2017 vypsáno pouze první kolo s termínem odevzdání žádostí do 28. února. Doplňkové kolo (uzávěrka 31. 8.) zůstává neměnné,“ uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Vyhlášení příjmu žádostí bude oznámeno na základě výzvy Ministerstva kultury na začátku roku 2017.

„Pro podání, respektive vydání závazného stanoviska a stavebního povolení je nyní nevhodnější termín nejpozději do poloviny prosince,“ dodala mluvčí.

Předpoklad úspěchu – včasná příprava obnovy

Jednoduchá věc

Konzultace, příprava: 1 měsíc

Řízení: 1-2 měsíce

Závazné stanovisko: 2-3 měsíce

(+ řízení stavebního úřadu)

Složitá věc (vyžadující 2 kola)

Konzultace, příprava: 2 měsíce

Řízení k záměru: 1-2 měsíce

Zpracování PD: 2 měsíce

Řízení: 1-2 měsíce

Závazné stanovisko: 6-8 měsíců

(+ řízení stavebního úřadu)