Na parkovištích u supermarketů se vyplatí obezřetnost

Téměř osmdesátiletého seniora si vyhlédla na parkovišti u litvínovského supermarketu v žena ve věku 22 let z Mostu. Oslovila ho, když si ukládal nákup do zavazadlového prostoru a požádala o směnění mince na pětikorunu. Muž se rozhodl, že jí pět korun dá a vytáhl si z kapsy oděvu svoji peněženku. V tom mu neznámá začala dávat nějaké prospekty, které pokládala na peněženku a odváděla jeho pozornost. Následně z místa odešla do obchodu. Muži to však přišlo divné a hned se podíval do portmonky a zjistil, že mu chybí bankovka v hodnotě 1 000 korun. Šel za ženou do objektu a obrátil se na ostrahu, která přivolala policii. Litvínovští policisté mladé ženě sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže na osobě. Žena kradla v minulosti a letos byla již dvakrát za obdobný čin odsouzena.