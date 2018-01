Filuta ostrahu nepřelstil, lup měl pod svým oblečením

S nepoctivým úmyslem přišel do jednoho mosteckého supermarketu 27letý muž z Mostu. Rozhodl se, že si ukradne nějaké oblečení. A to učinil, ač byl za trestnou činnost odsouzen a z vězení se vrátil domů loni v prosinci. Vybral si mikinu a tepláky, zamířil do kabiny a věci si oblékl přes svoje oblečení, ve kterém přišel. Neunikl pozornosti ostrahy, která filutu zadržela poté, co bez placení prošel pokladnou. Skončil na policejním oddělení. Lup v hodnotě 940 korun byl zajištěn a vrácen zpět prodejně. Policisté recidivistovi sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže ve zkráceném přípravném řízení.