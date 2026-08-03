HC Vervu Litvínov povede jako hlavní trenér v nové sezóně Robert Reichel

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redakce HL
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HC VERVA Litvínov představila složení trenérského týmu A-mužstva pro nadcházející sezónu. Hlavním trenérem se stává Robert Reichel, který v závěru uplynulé sezóny působil u týmu jako vedoucí realizačního týmu. Jeho asistenty budou Jakub Petružálek a nově také Ivan Švarný. Součástí trenérského štábu pokračují Radim Řezníček jako videotrenér a analytik a Zdeněk Orct jako trenér brankářů. Robert Reichel je litvínovská legenda a osobnost, která klub velmi dobře zná. V závěru minulé sezóny byl u týmu v těžkém období a společně s Jakubem Petružálkem pomohl mužstvu zvládnout baráž o extraligu. Rozhodli jsme se na tuto dobře odvedenou práci s Robertem navázat. Realizační tým zároveň doplní Ivan Švarný, který litvínovské prostředí zná ze svého hráčského působení a trenérské zkušenosti sbírá také u slovenské reprezentace do 20 let. Věříme, že celý trenérský štáb přinese mužstvu správnou kombinaci zkušeností, autority, energie a nového pohledu,“ říká předseda představenstva klubu Jiří Šlégr.

Robert Reichel se do pozice hlavního trenéra přesouvá po závěru minulé sezóny, kdy byl součástí realizačního týmu jako jeho vedoucí. Společně s Jakubem Petružálkem pomáhal mužstvu v přípravě na baráž o extraligu i během samotné baráže. V nadcházejícím ročníku převezme roli hlavního trenéra A-mužstva.

Jakub Petružálek bude u týmu pokračovat jako asistent trenéra. K mužstvu se připojil v závěru loňské sezóny právě po boku Roberta Reichela a pomáhal v období před baráží i během baráže o extraligu. V nové sezóně bude navazovat na práci z konce minulého ročníku.

Novou tváří na litvínovské střídačce je Ivan Švarný. Bývalý slovenský obránce v minulosti oblékal litvínovský dres a v nejvyšší české soutěži nastupoval za Litvínov v sezónách 2007/2008 až 2010/2011. V extralize odehrál celkem 211 utkání, ve kterých zaznamenal 57 bodů za 14 branek a 43 asistencí. Aktuálně působí také u slovenské reprezentace do 20 let, kde zastává trenérskou roli.

Brankářský úsek bude i nadále spadat pod Zdeňka Orcta, který pokračuje jako trenér brankářů. V trenérském týmu pokračuje také Radim Řezníček, který bude působit jako videotrenér a analytik. Jeho práce bude zahrnovat přípravu videoanalýz, rozbory hry soupeřů, vyhodnocování výkonu vlastního mužstva a analytickou podporu trenérského štábu.

Složení trenérského týmu spojuje výrazné litvínovské osobnosti, zkušenosti z nejvyšší hokejové úrovně i nové impulzy. Verva vstupuje do nadcházející sezóny s jasně nastaveným trenérským štábem, který povede A-mužstvo pod vedením nového hlavního trenéra Roberta Reichela.

Trenérský tým HC VERVA Litvínov pro novou sezónu

Jméno

Funkce
Robert Reichel hlavní trenér
Jakub Petružálek asistent trenéra
Ivan Švarný asistent trenéra
Zdeněk Orct trenér brankářů
Radim Řezníček videotrenér a analytik
Tomáš Svoboda kondiční trenér

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