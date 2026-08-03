HC Vervu Litvínov povede jako hlavní trenér v nové sezóně Robert Reichel

HC VERVA Litvínov představila složení trenérského týmu A-mužstva pro nadcházející sezónu. Hlavním trenérem se stává Robert Reichel, který v závěru uplynulé sezóny působil u týmu jako vedoucí realizačního týmu. Jeho asistenty budou Jakub Petružálek a nově také Ivan Švarný. Součástí trenérského štábu pokračují Radim Řezníček jako videotrenér a analytik a Zdeněk Orct jako trenér brankářů. „Robert Reichel je litvínovská legenda a osobnost, která klub velmi dobře zná. V závěru minulé sezóny byl u týmu v těžkém období a společně s Jakubem Petružálkem pomohl mužstvu zvládnout baráž o extraligu. Rozhodli jsme se na tuto dobře odvedenou práci s Robertem navázat. Realizační tým zároveň doplní Ivan Švarný, který litvínovské prostředí zná ze svého hráčského působení a trenérské zkušenosti sbírá také u slovenské reprezentace do 20 let. Věříme, že celý trenérský štáb přinese mužstvu správnou kombinaci zkušeností, autority, energie a nového pohledu,“ říká předseda představenstva klubu Jiří Šlégr.
Robert Reichel se do pozice hlavního trenéra přesouvá po závěru minulé sezóny, kdy byl součástí realizačního týmu jako jeho vedoucí. Společně s Jakubem Petružálkem pomáhal mužstvu v přípravě na baráž o extraligu i během samotné baráže. V nadcházejícím ročníku převezme roli hlavního trenéra A-mužstva.
Jakub Petružálek bude u týmu pokračovat jako asistent trenéra. K mužstvu se připojil v závěru loňské sezóny právě po boku Roberta Reichela a pomáhal v období před baráží i během baráže o extraligu. V nové sezóně bude navazovat na práci z konce minulého ročníku.
Novou tváří na litvínovské střídačce je Ivan Švarný. Bývalý slovenský obránce v minulosti oblékal litvínovský dres a v nejvyšší české soutěži nastupoval za Litvínov v sezónách 2007/2008 až 2010/2011. V extralize odehrál celkem 211 utkání, ve kterých zaznamenal 57 bodů za 14 branek a 43 asistencí. Aktuálně působí také u slovenské reprezentace do 20 let, kde zastává trenérskou roli.
Brankářský úsek bude i nadále spadat pod Zdeňka Orcta, který pokračuje jako trenér brankářů. V trenérském týmu pokračuje také Radim Řezníček, který bude působit jako videotrenér a analytik. Jeho práce bude zahrnovat přípravu videoanalýz, rozbory hry soupeřů, vyhodnocování výkonu vlastního mužstva a analytickou podporu trenérského štábu.
Složení trenérského týmu spojuje výrazné litvínovské osobnosti, zkušenosti z nejvyšší hokejové úrovně i nové impulzy. Verva vstupuje do nadcházející sezóny s jasně nastaveným trenérským štábem, který povede A-mužstvo pod vedením nového hlavního trenéra Roberta Reichela.
Trenérský tým HC VERVA Litvínov pro novou sezónu
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Jméno
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Funkce
|Robert Reichel
|hlavní trenér
|Jakub Petružálek
|asistent trenéra
|Ivan Švarný
|asistent trenéra
|Zdeněk Orct
|trenér brankářů
|Radim Řezníček
|videotrenér a analytik
|Tomáš Svoboda
|kondiční trenér