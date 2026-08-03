Marek Hrvol: „Jsem hrdý, že jsem primátorem města, které se nebojí velkých projektů.

„Když jsme před dvěma lety řekli, že chceme přivést Let It Roll k jezeru Most, mnozí pochybovali a říkali, že jsme se zbláznili. Ptali se, jestli na to máme. Jestli to zvládneme. Jestli je Most tím správným místem. Dnes už odpověď známe.
Tisíce lidí z desítek zemí světa přijeli do našeho města. Viděli jezero Most, poznali náš region, zažili atmosféru, kterou společně vytvořili organizátoři, dobrovolníci, bezpečnostní složky, zaměstnanci města a samozřejmě i naši obyvatelé regionu. A především viděli, že Most umí být hostitelem akce světové úrovně.
Most už dávno není městem, o kterém mají rozhodovat předsudky. Most je město, které má odvahu, schopnosti i lidi na to, aby pořádalo velké věci.
Už mě někdy unavuje, jak někteří místní umí jen tyhle věci kritizovat ve stylu, že se město předvádí, ale skutečné problémy přehlíží a ještě navíc vynakládají úsilí, aby městu vlastně nějak uškodili a všude, kde to jde si odplivli. Přesně tito lidé tímto myšlením město zpomalují hrdě koukat před sebe. Já i neuvěřitelné množství dalších úspěšných pozitivních lidí kolem mě vidí problémy našeho města a chce je řešit, neudělá to nejjednodušší, že se s tím smíří a něco jen povrchně okomentuje, ale snaží se o změnu. Ano sociální problémy, odchod mladých lidí, úbytek obyvatel, vzdělanost, zaměstnanost a další to jsou věci co nás trápí, ale podívejte se na mapu Ústeckého nebo Moravskoslezského kraje. Myslíte, že to je náhoda, že zrovna tady všichni politici ve městech jsou neschopní oproti zbytku ČR? Ne! Bohužel historický vývoj a systémové nedostatky osud těhle regionů neskutečně ztrpčují.
A pokud si z letošního Let It Roll odneseme něco nejcennějšího, pak to není jen úspěšně zvládnutý festival. Je to větší sebevědomí našeho města. Sebevědomí, které říká, že Most nemusí stát stranou. Že může být inspirací. Že může být vidět v tom nejlepším světle. Kdo z vás totiž nechtěl zažít v životě někdy pocit, že je ten nejlepší, že se stalo něco o čem jste snili? Ne každému se to podaří, ale těm co ano, tak přeci je to pro ně motivace dělat všechno pro to, aby to zažívali častěji, opakovaně a přinášelo jim to energii a pocit k tomu, že to jde. Většina z vás mi na festivalu říkalo to samé, já nevěřím, že se to děje v Mostě. A o tom celé to je, ne o pózách, pozlátkách, fotkách, videích a prázdných slovech, ale o tom, že jsou věci, které mohou v lidech probouzet sebevědomí, motivaci, vztah k místu a lidem a já si dlouhodobě myslím, že kultura tuhle roli zastává ve velkém množství.
Děkuji organizátorům Let It Roll, všem zaměstnancům města, policistům, hasičům, záchranářům, pracovníkům technických služeb, dopravcům, dobrovolníkům i každému, kdo se na přípravě a průběhu festivalu podílel. Bez vás by to nešlo.
A děkuji také většině obyvatel Mostu za trpělivost, pochopení a podporu. Právě díky tomu jsme mohli světu ukázat, že naše město má nejen krásné jezero, ale hlavně velké srdce.
Jsem hrdý, že jsem primátorem města, které se nebojí velkých projektů. Protože jen města, která mají odvahu snít, mohou měnit svou budoucnost.“
Marek Hrvol