Hlavní schodiště bývalého krematoria v Mostě se opraví

Město Most vyhlásilo veřejnou zakázku na havarijní opravu hlavního schodiště bývalého krematoria na Městském hřbitově v Mostě. V novoklasicistní budově, která již roky neslouží původnímu účelu, dnes sídlí Mezinárodní památník obětem 2. světové války.
Oprava schodiště je naplánována na letošní rok. V tuto chvíli běží veřejná zakázka na zhotovitele. Schodiště, které je v havarijním stavu, je žulové, uložené do betonového potěru. Jeho oprava bude muset probíhat za použití ručního nebo jen lehkého průmyslového nářadí. Žulové stupně schodiště a podesty budou opatrně rozebrány a následně omyty. Povrch bude zpevněn a oděrky a díry v betonové krustě se doplní, trhliny budou sanovány za pomoci restaurátorské malty. Součástí prací bude i očištění obnažené výztuže a provedení protikorozního nátěru výztuže, dále také nové oplechování říms.
Budova bývalého krematoria byla jedním z prvních krematorií v severních Čechách, postavená ve dvacátých letech minulého století podle plánů Augusta Kirsteina. Spolu se vstupním patrem tvoří cenný novoklasicistní celek, doplněný zajímavou reliéfní výzdobou. Od roku 1958 je kulturní památkou. Dnes v něm sídlí Mezinárodní památník obětem 2. světové války.
Památku tvoří novoklasicistní hranolová budova s kopulí, s nižší předsíní se sloupy a štítem a apsidovitým závěrem. Výraznými prvky jsou vstupní portikus (přístřešek) a rovněž čtyři komíny, situované v nárožích a v horní části opatřené reliéfní výzdobou. Před krematoriem je rampa zaobleného půdorysu, lemovaná nízkými zídkami, která umožňuje přístup k jednoramennému schodišti k hlavnímu vstupu do budovy. A právě toto schodiště bude předmětem letošních oprav. Před rampou je v ose schodiště dvoustupňový bazén, jehož vysoká zadní stěna má reliéfní výzdobu.
Foto: F.Lipiner