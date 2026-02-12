Mostecké kino Kosmos bude 18. února promítat (nejen) pro seniory film Neporazitelní

Městská knihovna Most promítne 18. února od 14 hodin v Maxi kině Kosmos (nejen) pro seniory film Neporazitelní.
film Neporazitelní rozesměje i dojme zároveň. Tři zcela odlišní hrdinové a jejich rodiny řeší nelehké životní situace a s humorem bojují s nepřízní osudu. Majitel úspěšné reklamní agentury Petr Fišer (Hynek Čermák), který nezná slovo „nemožné“, věří, že má plán, jak zachránit svou rodinu. Podivínský trenér Robert „Bob“ Krulich (Ivan Trojan) ukončil kariéru, protože „jeho svět“ je na pokraji zániku. Nadějný sportovec Radim Musil (Tomáš Havlínek) je při obraně napadeného muže pobodán útočníky. Inspirativní film o plnění snů a využití druhých šancí, které nám život nabízí, se odehrává na pozadí výjimečné světové události a ukazuje, že s nadhledem a humorem se dá vyhrát jakákoli životní bitva. Hrají: Ivan Trojan, Lenka Vlasáková, Hynek Čermák, Natalia Germani, Tomáš Havlínek, Til Schweiger, Vanda Hybnerová, Jiří Lábus, Veronika Macková, Marek Holý
Vstupné je 90 K4.