Hledá se Tvář Mostu

Město Most vyhlašuje soutěž Staň se Tváří Mostu. Pokud žijete nebo studujete v Mostě nebo máte jinou aktivní vazbu na Most, nebojíte se kamery, jste nadšencem sociálních sítí a máte rádi Most a nikdy vám neuteče žádná akce v Mostě, pak město hledá možná právě vás. Přihlášky se podávají do 15. listopadu 2025.
Podmínkou účasti v soutěži je věk minimálně 18 let, vazba na město Most (žijete tu nebo jste tu studovali či máte jinou aktivní vazbu na Most) a zkušenost a aktivita na sociálních sítích. Zapojit se lze prostřednictvím krátkého jedno- až dvouminutového videa, v němž se zájemce představí a vysvětlí, proč by měl být tváří právě on nebo ona. Třeba je také vyplnit formulář a video i s formulářem nahrát na portál města Mostu. A to vše do 15. listopadu. Autoři nejlepších videí budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Vítěz se bude moci honosit titulem Tvář Mostu a spolupracovat na propagaci města, natáčet propagační videa a účastnit se vybraných akcí města. Za to získá kontrakt ve výši 30 tisíc korun, poukaz na nákup do OC Central Most, volné vstupenky například na Aquadrom, do divadla, nebo na hipodrom, vyhotovení profesionálních fotografií a možnost nahlédnout do zákulisí velkých městských akcí.
Bližší informace včetně formuláře a odkazu na portál města najdete na www.mesto-most.cz