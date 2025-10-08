Ústecký kraj: Bezúplatný převod pozemků u jezera Milada je příliš pomalý. Trváme i na navrácení pozemků u jezera Most

Ústecký kraj vítá záměr Ministerstva průmyslu a obchodu bezúplatně převést pozemky v okolí jezera Milada na obce. Zároveň však upozorňuje, že stát měl jednat daleko dříve. Kraj s tímto požadavkem přišel už na začátku roku a opakovaně na něj apeloval při jednáních s vládními představiteli.
„Je to jediné správné řešení. Občané tohoto kraje už za těžbu zaplatili dost – zdravím, krajinou i životními příležitostmi. Teď je na státu, aby udělal vstřícný krok a umožnil samosprávám rozhodovat o své budoucnosti. Pozemky se musí bezplatně převést na města a obce, ne až za rok nebo dva, ale co nejdříve,“ říká hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Ministerstvo nyní teprve připravuje věcný záměr k meziresortnímu připomínkovému řízení, přičemž konečné rozhodnutí má padnout až do konce roku 2026. Podle Ústeckého kraje je takový časový rámec nepřijatelný a zbytečně zdržuje tolik potřebný rozvoj území.
„To, že se celý návrh teprve posílá do meziresortního řízení jako věcný záměr, vnímáme jako velmi pomalý a spíše alibistický postup těsně před volbami. Kdyby stát jednal rázně a rozhodně, už dnes mohly obce realizovat konkrétní projekty. Takto se zbytečně ztrácí čas. Území kolem Milady má obrovský potenciál pro udržitelný rozvoj, cestovní ruch, ekologii i kvalitu života lidí. Budeme na vládu důrazně tlačit, aby se konečné rozhodnutí o převodu neodkládalo až na konec příštího roku, ale aby k němu došlo co nejdříve,“ říká hejtman Richard Brabec.
Ústecký kraj zároveň trvá na tom, že stejný postup musí následovat i v případě jezera Most, kde je situace obdobná – po ukončení těžby zůstávají pozemky ve státní správě a rozvoj celého území je tím výrazně omezen.
„Obě lokality – Milada i Most – mají za sebou podobný příběh. Těžba skončila, krajina byla rekultivována, ale pozemky zůstávají ve správě státu. Jestli to stát myslí s transformací uhelných regionů vážně, musí začít jednat jako partner, ne jako vlastník. O budoucnosti těchto míst mají rozhodovat samosprávy a místní lidé. Ne státní podniky,“ uzavírá hejtman Brabec.