Kamarádovi odcizila peníze

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže 34letou ženu z Mostu. Ta měla známému odcizit peníze. Vše se mělo stát doma u poškozeného, kde žena byla spolu s dalším mužem na návštěvě. Během návštěvy využila chvilky nestřeženého okamžiku a ze skříně v obývacím pokoji měla odcizit z peněženky finanční hotovost ve výši devět tisíc korun. Poté z bytu odešla s tím, že se za chvíli vrátí. To však neučinila a poškozenému to bylo divné. Když se podíval do peněženky, zjistil, že mu v ní chybí hotovost. Obviněná je nyní ve výkonu trestu odnětí svobody, kde si odpykává trest pro jiný skutek.