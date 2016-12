Kde chytnete MIKULÁŠE…

MIKULÁŠSKÁ V SELSKÉM DVOŘE V BRAŇANECH

Sobota 3.12. od 16 hodin

Jízdy na koních a v kočáře, soutěže pro děti. 17:30 příjezd Mikuláše (označené nadílky s celým jménem dítěte s sebou). Děti mohou přijít v andělských či čertovských maskách. Párky k opékání a horké nápoje k zakoupení na místě. Koná se za každého počasí (krytá hala). Vstup do areálu zadním vchodem z parkoviště. Vstupné se nevybírá.

KOCOUR V BOTÁCH A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V DVD LITVÍNOV

Sobota 3. 12. 2016

Pohádka na motivy bratří Grimmů. V režii Jurije Galina hrají, zpívají a tančí herci Docela velkého divadla.

V sobotu 3. prosince od 16 hodin. Vstupné 90 Kč.

MIKULÁŠSKÁ TRAMVAJ V MOSTĚ

Pondělí 5. 12. 2016

Malujte obrázky s mikulášskou tématikou a získejte jízdenku do tramvaje.



MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ PRO DĚTI I PRO DOSPĚLÉ, GOLF KLUB MOST

Sobota 3. 12. 2016

V sobotu 3. 12. od 15 hodin. Akce je zcela neformální a je určena pro děti i pro dospělé bez ohledu na to, zda jsou členy klubu, či nikoliv (pokud byste chtěli dorazit s nějakými známými či přáteli, je to bez problémů možné). Přesný čas návštěvy Mikuláše, čerta i anděla bude upřesněn – rodiče mohou přinést balíčky pro své děti tak, aby jim je tito nadpozemští návštěvníci mohli následně předat.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI S SVČ MOST

Neděle 4. 12. 2016

Zábavné odpoledne pro děti. Děti se mohou těšit na diskotéku, soutěže a nadílku od čerta a Mikuláše. První nadílka od 15 do 16.30 hod. Druhá nadílka od 17 do 18.30 hod. v SVČ. Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 20 Kč. Na akci je nutné zakoupit vstupenky předem v recepci SVČ, můžete je zakoupit pondělí – čtvrtek od 13 do 20 hodin a v pátek od 9 do 14 hodin. Balíčky označené se jménem dítěte přineste s sebou.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MEZIBOŘÍ

Pondělí 5. 12. 2016

Město Meziboří zve na mikulášskou nadílku do místního kulturního domu. Akce se uskuteční v pondělí 5. prosince od 17 hodin. Program: pohádka Čert a Káča DVD Litvínov (vhodné pro děti od 3 let), nadílka od Mikuláše, čerta a anděla. Mikulášský balíček bude ke každé vstupence. Vstupné 50 Kč. Předprodej vstupenek je v knihovně v Meziboří, rezervace také na telefonu 476 748 110.

MIKULÁŠSKÁ SHOW PRO DĚTI V CITADELE LITVÍNOV

Neděle 4. 12. 2016

Pojďte se s dětmi zasmát a užít si legraci s nejpopletenějším čertem na světě. Čertík a jeho kamarád lev Ála je tu se svou Malou Mikulášskou a nudit se na ní určitě nebudete!

Kouzla, dětská animační diskotéka, vtipné povídání o zimě a tradicích a mnohem více.

Nakonec přijde i Mikuláš s dárky pro všechny hodné děti. Součástí programu je i drobná nadílka zdarma. Po domluvě možnost předání vlastních balíčkům dětem.

Začínáme v 17.00 hod. v Café Baru Citadela. Vstupné 60 Kč.

JÍZDA MIKULÁŠSKOU TRAMVAJÍ LITVÍNOV

Pondělí 5. 12. 2016

Tramvajová zastávka ELKO od 14 do 19 hodin. Tramvaj je určena pro děti do 10 let v doprovodu jedné osoby. Jízdenky je možné získat v informačním centru v zámku Valdštejnů za vyrobenou vánoční ozdobu.

ČERTOVINY V KNIHOVNĚ LITVÍNOV

Pondělí 5. 12. 2016

Dětské oddělení Městské knihovny Litvínov. Začátek od 17 hodin. Pro děti ve věku od 5 do 10 (max. 12 let) let jsou připraveny soutěže s mikulášskou tematikou (děti budou oblékat svého knihovníka na čerta, budou skládat čertovské puzzle, překonávat překážkovou dráhu, bude i mikulášské tančení atd.). Po vyhlášení vítězné skupiny si děti vyvolají známou trojici a začne nadílka.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY

Sobota 10. 12. 2016

Sobota – od 14 hod. do 16 hod. v SVČ.

MIK MIKU MIK ANEB STRČ SI ČERTA DO PYTLE V ROZMÁŇU

Čtvrtek, pátek a pondělí 1.12., 2.12. a 5. 12. 2016 od 17 hodin (volné)

Netradiční mikulášská nadílka spojená se strastiplným putováním po divadle. Čerti se utrhli ze řetězu a je potřeba je pochytat. Jen pro odvážné! Pro děti od 3 let. Balíčky označené jménem dítěte donést s sebou.

DEN SVATÉHO MIKULÁŠE V OBLASTNÍM MUZEU V MOSTĚ

Sobota 3. 12. 2016

S programem po celý den (od 10 do 18 hod.): vánoční Fler jarmark na půdě; dílny pro malé i velké; vystoupení ZUŠ a sboru 11. základní školy Most; malý festival dobrého jídla Mikulášova kredenc; andělská ohňová show s Mikulášským divadélkem a s možností předání nadílky ve VELKÉM SÁLE muzea. Vstupné: 30 Kč dospělí, 10 Kč děti, 60 Kč rodina.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V LOMU

Neděle 4. 12. 2016

Mikulášská nadílka v Kulturním domě v Lomu od 16 hodin. Vstupné: děti v doprovodu rodičů zdarma, dospělí 35 Kč. Účinkuje Divadélko MAZEC. Balíčky pro děti se přijímají na začátku akce.