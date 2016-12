Velcí dlužníci sepsali petici – viní ze stavu Janova Krušnohor

Málem infarktovou situaci prožil ředitel družstva František Ryba, když byla k jeho rukám doručena petice od cikánů z Janova. Nevěřil vlastním očím, když se z jejího obsahu dozvěděl, že za neutěšený stav v bydlení na tomto litvínovském sídlišti může Krušnohor.

„Je to naprosto nehorázná a drzá lež. Je mi z ní na zvracení,“ okomentoval šokovaný ředitel.

Petici tvoří stížnost cikána Jozefa Čonky, údajně z Janova, a listy s podpisy těch, kteří stížnost písemně podpořili.

„Stížnost byla napsána na dvě stránky a vedle Jozefa Čonky ji podepsaly desítky cikánů. Je to něco úplně hrozného. Když jsem si to přečetl, zvedla se mi hladina adrenalinu v krvi,“ popsal své pocity František Ryba a doplnil: „Stížnost je v podstatě o tom, že Krušnohor zavinil stav Janova. Oni – jako cikáni – musejí žít v rozbitých bytech a domech. Jak k tomu přijdou, chudáčci? Krušnohor podle nich nedal do Janova ani korunu – a proto způsobil to, co tam teď je.“

Stížnost byla podána na poště Litvínov 1 jako doporučený dopis. Díky tomu je na obálce zřetelně uveden odesílatel – Jozef Čonka s údajným bydlištěm v Albrechtické ulici čp. 256 v Janově. Jménu a příjmení odpovídá i podpis v dopise.

„U nás v evidenci není aktuálně veden. Zjistili jsme, že bydlí v Praze 5 v ulici Mezi Školkami čp. 2471. Z předchozích údajů z naší evidence vyplývá, že Jozef Čonka bydlel v Albrechtické ulici od prosince 2005 do října 2010. Potom byt prodal Monice Šarkoziové, opouštěl ho bez dluhu,“ uvedl k případu František Ryba.

Jestliže pisatel nebydlí v Janově a jako obyvatel tohoto sídliště se ve stížnosti prezentuje, pak to znamená, že je lhář, anebo –

pokud v Janově opravdu bydlí –, tak načerno. „Obojí je špatně,“ vyhodnotil ředitel.

Problém je také s podpisovými archy. „Šest podpisů se nám nepodařilo identifikovat, nejsou k přečtení,“ sdělil František Ryba. Zbytek podepsaných se pracovnicím družstva podařilo identifikovat.

Díky tomu se o petentech vedení Krušnohoru dozvědělo víc. „Ti, co to podepsali, sami o sobě dluží 3 miliony 128 tisíc 341 korun. Potom jsou tam podepsaní ti, kteří bydlí v pronajímaných bytech. Vlastníci bytů dluží 1 milion 31 tisíc korun. Dohromady činí dlužná částka 4 miliony 150 tisíc korun. Jinými slovy řečeno: Podepsaní jsou velcí neplatiči a ještě k tomu si dovolí tvrdit, že se o ně nestaráme, o chudáčky jedny?!? Taková prasárna mě dokázala pořádně zvednout ze židle!“ přiznal ředitel.

Ten za nehoráznost považuje skutečnost, že stížnost vyznívá svým obsahem tak, jako kdyby pracovníci Krušnohoru jezdili do Janova vybydlovat byty. „Ten švajneraj děláme podle pana Čonky my. Oni přece žijí jako svatouškové a andílkové. Za nic nemohou – a my si ještě k tomu dovolíme o ně nestarat. Jsem totálně naštvaný. Něco takového napsat – to je prostě hrůza!“ rozzlobil se František Ryba.

„Za posledních deset let bylo do našeho nebo do námi spravovaného majetku v Janově investováno 239 milionů 610 tisíc korun, z toho na dotacích v rámci IPRM (Integrovaného plánu rozvoje města) 130 milionů 782 tisíc korun a na ostatní zakázky šlo přes 108 milionů. Město Litvínov v rámci IPRM investovalo do zlepšení veřejných prostranství ještě dalších 66 milionů 142 tisíc korun,“ spočítala Hana Jánská, vedoucí úseku inženýrské činnosti správy SBD Krušnohor.