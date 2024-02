Kde pacienti po amputaci získávají jistotu do dalšího života?

Jak dlouho trvá po amputaci dolní končetiny návrat do běžného života? Jak probíhá nácvik chůze s protézou? A jak tu přistupují k podiatrické léčbě u diabetiků? Protagonisté pořadu Prokopni to navštívili v 25. dílu největší lůžkové protetické oddělení v České republice. Najdete je v ústecké Masarykově nemocnici. Od primářky MUDr. Jany Táborské se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Tak se podívejte!

Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

25. díl Prokopni to zhlédnete zde: https://youtu.be/rs74ijcH_CQ