Sev.en Hockey Cup pokračuje do Zlína

Druhé kolo 4. ročníku Sev.en Hockey Cupu proběhl v sobotu 3. února v pardubické Enteria aréně. Zde se proti sobě utkaly ročníky 2014 a 2015 z Kladna, Zlína, Litvínova a domácích Pardubic.

Turnaj je určen pro nejmenší hokejisty narozené v letech 2014 a 2015 z hokejových klubů měst, kde působí skupina Sev.en Česká energie. „Sev.en Hockey Cup dává dětem možnost vyzkoušet si atmosféru velkého hokeje, což si velmi užívají. Jsme rádi, že jim tuto příležitost můžeme dopřát. I proto ve všech regionech, kde naše skupina působí, podporujeme především volnočasové aktivity mládeže,“ říká mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Gabriela Sáričková Benešová. Úvodního kola Sev.en Hockey Cupu se zúčastnilo 101 dětí ze zmíněných hokejových klubů. Třetí kolo se uskuteční 3. března na zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně.

Celkové pořadí týmů.

Ročník 2015

HC Litvínov

HC Dynamo Pardubice

Berani Zlín – Mládež

Rytíři Kladno

Ročník 2014

HC Dynamo Pardubice

Rytíři Kladno

Berani Zlín – Mládež

HC Litvínov