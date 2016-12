Komunitní centrum si užívá Vánoce naplno

V Komunitním centru Janov se všichni pilně připravují na Vánoce. Děti, rodiče i zaměstnanci centra se zapojili do vánoční výzdoby. V rámci aktivit jednotlivých sociálních služeb a projektů vyráběli vánoční ozdoby na vánoční stromeček, který je možno zhlédnout v Galerii Radniční sklípek v Litvínově. Další vánoční výrobky a dekorační předměty uživatelů služeb bylo možné zakoupit na vánočních trzích v Mostě a také v Horním Jiřetíně na Vánočním blešáku, kde se organizace zapojila i do soutěže o Nejdelší vánoční řetěz. „Ten náš měřil 72 m, ale na výhru nedosáhl. Tak snad v příštím roce,“ uvedla Jana Štiková z Oblastní charity Most.