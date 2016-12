Most doma nestačil na rozjetou Jihlavu

Hokejisté prvoligového Mostu sehráli vyrovnanou partii s hostující Jihlavou, na body ale nakonec nedosáhli. Hosté šli do dvoubrankového vedení, ale protože utkání bylo velice vyrovnané, tak se domácí dlouho nedokázali střelecky prosadit. Až se to podařilo Válkovi, který snížil na 1:2. Následující tlak však vyrovnání ze strany Mostu nepřinesl. Naopak. Při hře bez brankáře přišla chyba a hostující pojistka výsledku. Most tak nadále zůstává přišpendlen u dna tabulky, když na předposlední Kadaň mu schází osm bodů a na dalšího adepte sestupu Havířov taktéž.

HC Most – HC Dukla Jihlava 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). Branky a nahrávky: 47. Válek (Gerhát) – 9. Jergl (Důras), 19. Protasenja (Březina, F. Seman), 60. Skořepa (Jergl, Důras). Rozhodčí: Luczków – Jílek, Šperl. Vyloučení: 4:2. Diváci: 188. Sestava HC Most: Pinc – K. Černý, Charousek, Drábek, Strejček, Hora, Šefl, Rulík – Kubinčák, Divíšek, Gerhát – Rod, Havlíček, R. Veselý – Smolka, J. Šimeček, Válek – Mical, Trübenekr.