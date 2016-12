Verva se posílila v útoku o dva hráče na střídavý start

Extraligový HC Verva Litvínov hlásí, že do řad jeho hráčů přichází na střídavé starty dva noví borci, a sice útočníci Radek Veselý z Mostu a Jakub Strnad z Kladna. Oba s extraligovými zkušenostmi. „Řada dlouhodobějších zranění zejména útočníků a účast dvou hráčů v přípravě na MS do 20 let nás přinutili reagovat na vzniklou situaci a sáhnout i jinam, než jen do naší farmy,“ vysvětlil generální manažer klubu Robert Kysela. Mimo zápasy jsou totiž stále Martynek a Nejezchleb. Oproti situaci před reprezentační přestávkou také Jakub Černý a Josef Stříbrný, zraněni jsou navíc bratři Doležalové, Řehoř a Havelka. V juniorské reprezentaci působí Kristian Reichel a Jan Dufek. Oba noví hráči naskočili do hry už v derby s Chomutovem, ve kterém měl také obnovenou premiéru v Litvínově obránce Karel Pilař.

Jakub Strnad se narodil 16. 2. 1992. Je odchovancem Kladna a prošel všemi mládežnickými reprezentačními kategoriemi. Letos nastoupil za tým Rytíři Kladno ve WSM lize ke 35 zápasům s bilancí 11 + 11. Má zkušenosti i z 61 extraligových utkání v kladenském dresu.

Radek Veselý se narodil 5. 5. 1996 a v dorostu působil ve Slavii a poté v Chomutově. Rovněž reprezentoval od „šestnáctky“ po „dvacítku“. V letošních osmi zápasech za Kadaň se trefil třikrát a na další tři góly přihrál, v pěti utkáních za Most jednou asistoval. Za Piráty Chmutov si zahrál Tipsport extraligu v 19 zápasech ročníku 2015 – 16.