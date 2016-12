Liga škol ve šprtci: z prvního místa postupuje ZŠ Janov

Po mistrovských soubojích měli stolní hokejisté v uplynulých dnech na programu billiard-hockeyové soutěže regionálního významu. V rámci osmnáctého ročníku Ligy škol se v mezibořské ZŠ hrálo místní kolo. Z vítězství se radoval tým ZŠ Janov A, ve složení Milan Dunka, Michal Hanko, Petr Sivák. Spolu s ním do oblastního kola postupují také ZŠ Mezboří A a ZŠ Janov B. Regionálním průkopníkem Ligy škol byla 15. ZŠ Most, která je dodnes v této soutěži velmi aktivní. Mimo jiné organizuje pro své žáky také turnaj tříd. V letošním Vánočním turnaji nastoupila 23 třídních družstev a v jednotlivých kategorií zvítězili žáci 3.C (S. Mikač, D. Henych, J. Pokorný), 6.B (M. Suchomel, J. Hrdý, A. Šindelář) a 8.C (L. Doležal, P. Kavický, M. Simr). V návaznosti na školní kroužky fungují i některé třetiligové oddíly. Týká se to i všech letošních finalistů Severočeského třetiligového poháru. V něm zvítězilo družstvo Real Draci 18. ZŠ Most ve finálové sestavě V. Grimmová, S. Al-Nahari, M. Vaníček, M. Grimm, O. Černý před BHC 4. ZŠ Most a 14. ZŠ Most. Další šprtcové soutěže se budou hrát až v polovině ledna. Do konce roku ale proběhnou v Mostě ještě dva turnaje v air-hockeyi, oba ve Středisku volného času