V derby Litvínov nakonec Piráty přetlačil v prodloužení

V derby utkání 30. Kola Tipsport extraligy nakonec domácí tým HC Verva Litvínov porazil hostující Pirát Chomutov po prodloužení. Litvínov 7 vteřin před koncem přišel o výhru, aby ji nakonec slavil po Pilařově trefě od modré. „Je škoda, že jsme sedm vteřin před koncem inkasovali, ale podepsalo se na tom to, že naši obránci nestihli vystřídat a to se na té poslední půlminutě podepsalo. Držel nás celé utkání brankář Janus. První třetina nám nevyšla, ale od druhé jsme se zlepšili. Karel Pilař? Odtrénoval pár tréninků, určitě nám na modré čáře pomůže, typologicky nám takoví beci chybí. Dnes mu to vyšlo, ale nechci to nějak vyzdvihovat. Byl bych jen rád, kdyby se ten krok, že jsme ho v průběhu sezony získali, ukázal jako správný,“ hlédl se za průběhem zápasu domácí kouč Radim Rulík. „Diváci viděli vynikající hokej nahoru – dolů. Oba brankáři podali výborné výkony. Remíza je asi zasloužená pro oba týmy, oba měly šance. V prodloužení jsme měli stoprocentní šanci, ale nedali jsme ji, výborný zákrok gólmana. Na druhé straně přišel asi faul, který domácí dokázali potrestat. Jsme rádi, že jsme dokázali na konci vyrovnat, nějak jsme to tam zase doplácali,“ konstatoval asistent trenéra Růžičky Petr Martínek.

HC Verva Litvínov – Piráti Chomutov 3:2 pp (0:0, 1:1, 1:1 – 1:0). Branky a nahrávky: 30. V. Hübl, 52. Pavelka (Pilař, Jurčík), 62. Pilař (Lukeš) – 35. Vondrka (Tomica, Rutta), 60. Kämpf (Rutta, Růžička). Rozhodčí: Hribik a Pavlovič. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:0. Zásahy: Janus 29 – Laco 20. Diváci: 5 760. Sestava HC VERVA Litvínov: Janus – Kubát, Gula – Sørvik, Pavelka – Sklenička, Pavlík – Pilař – Gerhát, V. Hübl, Lukeš – M. Hanzl, R. Hanzl, Strnad – Hořava, Šimeček, Trávníček – Veselý, Válek, Jurčík. Trenéři: Rulík, Stránský, Šlégr. Sestava Piráti Chomutov: Laco – Dlapa, Flemming – Skinner, Valach – Mrázek, Rutta – Tomica, Huml, Vondrka – Kämpf, Růžička ml., Sklenář – Koblasa, Raška, Poletín – Skokan, Šťovíček, Slavíček. Trenéři: Růžička st., Martínek, Šťastný.