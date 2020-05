Krajská zdravotní představila výsledek své největší investiční akce – nový pavilon v teplické nemocnici

Krajská zdravotní představila výsledek největší investiční akce ve své třináctileté historii. Je jím zcela nový pavilon v areálu teplické nemocnice.

Připraveno je v něm zázemí pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) s jednotkami intenzivní péče (JIP). Prezentace nového pavilonu a zdravotnických pracovišť, za účasti hostů v čele s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a 1. náměstkem hejtmana Ústeckého kraje Martinem Klikou. Účastníky akce doprovodili předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák, generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala, náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki a ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice MUDr. Tomáš Hrubý.

V nových operačních sálech se bude realizovat veškeré současné spektrum operačních výkonů, které se v teplické nemocnici provádějí. Operovat zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní došlo oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění ARO a JIP.

„ Ústecký kraj výstavbu nového pavilonu v teplické nemocnici podpořil. Takové finance slouží k tomu, aby obyvatelé Ústeckého kraje měli k dispozici co nejlepší zdravotní péči. Aby nemuseli jezdit na zdravotnická pracoviště do jiných krajů, pokud mají například úraz, abychom to kvalitní a dobré, pokud jde o zdravotnictví, měli možnost nabídnout doma. Všem, kdo se na této akci podíleli, moc děkuji a přeji, ať nové operační sály slouží mnoho dalších let,“ zdůraznil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Při sestavování krajského rozpočtu je každoročně jednou z priorit zdravotnictví. Děkuji představenstvu Krajské zdravotní, jeho předsedovi i generálnímu řediteli. Jednání s nimi nebyla jednoduchá, na druhou stranu musím říct, že za nimi stojí obrovský kus práce. Je to vidět nejen na teplické, ale i na ostatních krajských nemocnicích,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.

„Jsem přesvědčen, že tato investiční akce vstoupí do historie Krajské zdravotní, protože za 13 let od vzniku společnosti je největší a nejdražší. Dílo se nerodilo lehce, cesta k výsledku, který dnes vidíte, byla dlouhá a trnitá. Když jsme uvažovali o záměru, počítali jsme původně s rekonstrukcí stávajícího anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Představenstvo nakonec rozhodlo o přistavení ještě jednoho podlaží pro ARO na právě budovaný pavilon. Celou investici finančně podpořil Ústecký kraj,“ připomněl předseda představenstva KZ Jiří Novák. „Chci poděkovat všem pracovníkům teplické nemocnice v čele s ředitelem zdravotní péče MUDr. Tomášem Hrubým, sestrám, zdravotnickému personálu, protože v posledních třech letech byla teplická nemocnice jedno velké staveniště, kdy kromě výstavby pavilonu zde probíhala řada dalších akcí, rekonstrukcí,“ dodal Jiří Novák.

„Sluší se poděkovat vedení Ústeckého kraje za dlouhodobou finanční investiční podporu, které se Krajské zdravotní dostává. Bez ní by obnova a rozvoj nemocnic, cílený představenstvem společnosti v čele s Ing. Jiřím Novákem, nebyl možný v takovém tempu, jak se to v posledních letech děje. Výsledkem této spolupráce je také nový pavilon nemocnice v Teplicích, jehož prostory si dnes můžeme společně prohlédnout,“ řekl Petr Fiala.

Více O VÝSTAVBĚ NOVÉHO PAVILONU:

ČÁST – Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Nemocnice Teplice, o. z.

Předmětem této zakázky byla novostavba operačních sálů, demolice stávajícího objektu zařízení staveniště a částečné stavební úpravy stávajícího objektu „F“. Náplň objektu zahrnovala vybudování

4 operačních sálů, centrální sterilizace a pooperačního pokoje na 2. NP. Dále bylo součástí zakázky také zřízení dvou parkovišť o celkové kapacitě 89 parkovacích míst včetně dvou míst pro osoby tělesně postižené. V současné době již stavebně dokončeno a probíhá vybavování interiéru, poté bude zahájen zkušební provoz.

Celková cena díla: 180 841 637 Kč vč. DPH

Zhotovitel: VW WACHAL, a.s.

Termín dokončení dle SoD: 11. 7. 2019

INVESTICE BYLA PODPOŘENA Ústeckým krajem

ČÁST – Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO Nemocnice Teplice, o. z.

Na základě plánované rekonstrukce oddělení ARO proběhlo posouzení technických a ekonomických možností realizace rekonstrukce nebo přemístění zmíněného oddělení. Po technické i ekonomické stránce byla shledána jako ekonomicky i technicky nejlepší varianta dostavby objektu operačních sálů. V současné době již stavebně dokončeno a probíhá vybavování interiéru, poté bude zahájen zkušební provoz.

Cena díla dle veřejné zakázky: 144 460 763,24 Kč vč. DPH

Zhotovitel: VW WACHAL, a.s.

Termín zahájení stavebních prací: 24. 1. 2019

Termín dokončení stavebních prací: 26. 11. 2019

INVESTICE BYLA PODPOŘENA Ústeckým krajem

NÁKLADY NA NOVÝ PAVILON V MILIONECH KČ (přehled):

stavba celkem 325,3 zdravotnická technika 60,8 výpočetní technika 1,1 další vybavení 5,3 CELKEM 392,5

STRATEGICKÉ INVESTIČNÍ AKCE KZ V REALIZACI

Krajská zdravotní, a. s., má v plánu v následujících třech letech, tedy v letech 2020 – 2023 realizovat investiční záměry, které umožní dostavbu tří nemocnic, které společnost spravuje pro Ústecký kraj. V areálu ústecké nemocnice jde o „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 1 350 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou. Proběhne dostavba nemocnice v Děčíně, pro kterou se připravuje „Nový pavilon Emergency vč. operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 850 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou, a také dobudování komplexu v Chomutově o „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 535 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou.

Objem uvedených investic je zcela mimo rámec možností finančního krytí z vlastních zdrojů společnosti. Celkové, výše uvedené předpokládané investiční náklady činí téměř 3 miliardy Kč, přičemž stavební část z uvedené výše činí 2 070 milionů Kč a zdravotnická technologie 910 milionů Kč. V rámci finančního krytí je předpokládáno kofinancování z více zdrojů. Z investičního úvěru ve výši 1 miliarda Kč, z investiční dotace SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem v letech 2020 a 2021 ve výši 300 milionů Kč a v roce 2022 ve výši 400 milionů Kč a dále z prostředků získaných z programu RE:START a vlastních investičních zdrojů společnosti (náklady na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a další).

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/