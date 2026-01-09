Krajská zdravotní spustila ve věži staré lovosické radnice provoz nového rentgenu

Nové pracoviště se skiagrafickým rentgenovým přístrojem zahájilo provoz v Lovosicích. Využívat tuto základní diagnostickou techniku umožňuje obyvatelům Lovosic a okolí od 5. ledna. Dosud za vyšetřením museli dojíždět do 10 km vzdálené nemocnice v Litoměřicích. Právě Oddělení radiologie a zobrazovacích metod Nemocnice Litoměřice, která patří pod společnost Krajská zdravotní, personálně zajišťuje provoz nového rentgenu v Lovosicích jako detašovaného pracoviště. Krajská zdravotní (KZ) s městem spolupracovala při přípravě a realizaci veřejné zakázky na pořízení přístroje.
„Jsem velmi rád, že se nám podařilo úspěšně dokončit tento na poměry města specifický projekt, který se připravoval téměř tři roky. Velké poděkování patří společnosti Krajská zdravotní za vstřícnou a profesionální součinnost po celou dobu realizace. Otevření rentgenové ordinace výrazně přispěje k lepší dostupnosti zdravotní péče v Lovosicích, a to nejen pro naše občany, ale i pro obyvatele širokého okolí. Děkuji všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto projektu podíleli,“ řekl starosta Města Lovosice Vojtěch Krejčí, při slavnostním představení zdravotnického pracoviště v rekonstruovaných prostorách ve věži staré lovosické radnice 8. ledna.
Rentgenové pracoviště má v Lovosicích dlouhou historii. Původně fungovalo ve Pfannschmidtově vile jako součást státního zdravotnictví, později se po roce 1989 stalo soukromým zařízením. Od roku 2008 bylo umístěno v prostorách u Lovochemie, kde tvořilo součást privátního plicního pracoviště. V roce 2020 byl provoz ukončen z ekonomických a technických důvodů, především kvůli nerentabilitě a nutnosti nákladné modernizace zařízení. Od té doby museli obyvatelé Lovosic za vyšetřením dojíždět do okolních měst, až do obnovení této služby v roce 2026.
„Krajská zdravotní s Lovosicemi na obnově radiodiagnostického pracoviště od počátku spolupracovala. Připravila technickou specifikaci a zajistila podporu při přípravě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele zdravotnické techniky. Dalším krokem bylo uzavření zápůjční smlouvy mezi Městem Lovosice a Krajskou zdravotní na skiagrafický rentgenový přístroj a smlouvy o nájmu prostor a hlavně smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení provozu radiologického pracoviště,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní Jiří Laštůvka.
„V posledních pěti letech pacienti z Lovosicka museli kvůli absenci rentgenu jezdit za vyšetřením do naší nemocnice, a tak snaha vedení Lovosic o zajištění této základní modality ve městě byla pochopitelná. Nyní budou jezdit v pracovní dny radiologičtí asistenti za pacienty, kteří tak významně ušetří čas strávený cestováním do Litoměřic,“ připomněl ředitel Nemocnice Litoměřice Vladimír Kestřánek.
Pořízení skiagrafického rentgenového přístroje FUJIFILM FDR Smart X v ceně 3 351 700 Kč včetně DPH financovalo město Lovosice z vlastních zdrojů. Dodavatelem je firma FOMEI s. r. o. „Jedná se o standardní systém pro digitální radiografii celého těla. Na pracovišti v Lovosicích budeme pořizovat snímky, které budou po odeslání do archivu Krajské zdravotní vzdáleně popisovány lékaři na pracovišti v Litoměřicích. První den provozu rentgen využilo 15 lidí, druhý již 23. S minimálně dvaceti vyšetřeními denně počítáme i do budoucna. Provozní doba pro pacienty je stanovena od pondělí do pátku od 8:00 do 14:30 hodin, s polední přestávkou od 12:00 do 12:30,“ informoval primář Oddělení radiologie a zobrazovacích metod Nemocnice Litoměřice Ivo Trtek.