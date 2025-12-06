Krampusáci rozjedou pekelnou šou na 1. náměstí – už tuto neděli

Připravte se na podvečer plný ohně, hluku a pořádné čertovské zábavy! Město Most zve na jedinečnou show o druhou adventní neděli 7. prosince od 17. hodin na 1. náměstí. Krampus čerti se vracejí, aby rozpálili pekelnou atmosféru a předvedli svou ďábelskou show, jakou jen tak neuvidíte. Přijďte, pokud se nebojíte! Zaručeně pekelný zážitek pro malé i velké.
Odkud se vlastně Krampus vzal?
Původně jde o pohanského alpského démona, který je v mnohém podobný našemu čertovi. Také odnáší zlobivé děti, avšak na rozdíl od našeho klasického čerta jde z Krampusů opravdová hrůza, která zapůsobí nejen na děti, ale i na nejednoho dospělého. Průvody Krampusů se tak staly oblíbenou předvánoční zábavou, na kterou každý rok vyráží nespočet odvážlivců.
Nenechte si ujít nezapomenutelnou show děsivých krampusáků!