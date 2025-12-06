Změna na pobočkách pošty v Mostě

Česká pošta oznamuje dočasnou změnu provozních hodin pro veřejnost v době vánočních svátků a do konce letošního roku. Změny se týkají jak hlavní pošty v Mostě v Moskevské ulici, tak poboček v ulicích Lipová a Rudolická.
Všechny uvedené pošty budou mít uzavřené pobočky během hlavních svátků, tedy od středy 24. prosince do pátku 26. prosince 2025 a potom na Nový rok 1. ledna 2026. Upravenou provozní dobu budou mít všechny pobočky na Silvestra, kdy otevřou pro veřejnost v 8 hodin a uzavřou ve 12 hodin.
Ostatní dny bude otevřeno podle standardní otevírací doby jednotlivých poboček.