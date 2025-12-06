Stanovisko k mimořádným událostem na Centru porodní asistence v Nemocnici Litoměřice

Nemocnice Litoměřice hluboce lituje mimořádných a tragických událostí, ke kterým došlo v místním Centru porodní asistence.
„Potvrzujeme, že došlo k několika kritickým případům, které si vyžádaly resuscitaci novorozenců a bohužel vedly i ke ztrátě dvou dětských životů. Chápeme, že tato zpráva vyvolává silné emoce a velké znepokojení. Celá situace nás hluboce zasáhla a je pro nás naprostou prioritou její důkladné prošetření. Vyjadřujeme naši upřímnou a hlubokou soustrast všem zasaženým rodinám,“ informovala tisková mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.
Vedení nemocnice přijalo okamžitá a komplexní opatření. Dva klíčoví členové personálu – vedoucí porodního sálu a službu konající lékařka – byli dočasně postaveni mimo službu. Jde o standardní preventivní opatření, které trvá po celou dobu prošetřování daných případů, pro zajištění maximální transparentnosti celého procesu.
Byla sestavena interní odborná komise Krajské zdravotní a.s., která detailně prošetřuje veškeré postupy péče v daném časovém úseku. Pro maximální objektivitu je navíc osloven externí znalecký ústav k nezávislé expertize. Cílem je komplexní audit, který odhalí přesné příčiny a určí, zda došlo k pochybení.
„Oddělení gynekologie a porodnictví funguje i nadále. Poskytovaná péče probíhá s nejvyšší mírou opatrnosti, s důslednou kontrolou veškerých porodních plánů a individuálních potřeb rodiček, abychom zajistili maximální bezpečí a personalizovaný přístup ke každému porodu,“ ujistila mluvčí a dodala: „Prosíme veřejnost a média o trpělivost. Budeme aktivně informovat o závěrech prošetřování, jakmile budou k dispozici relevantní a ověřené skutečnosti.“