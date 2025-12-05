Doprava Ústeckého kraje chystá novinky i změny v jízdních řádech

Od poloviny prosince 2025 přinese Doprava Ústeckého kraje (DÚK) několik důležitých novinek, které se týkají nejen změn v jízdních řádech vlaků a autobusů, ale také celkového zvýšení komfortu veřejné dopravy v regionu.
Rozšíření platnosti tarifu DÚK
Ve vlacích systému DÚK dochází k rozšíření platnosti tarifu. Nově budou cestující moci využít tarif DÚK i na linkách L4, R22 a U11 až do České Lípy. Naopak v úsecích Jedlová – Rumburk a Úštěk – Litoměřice bude nově platit tarif IDOL. Ceny jízdného se nemění.
Nová komfortnější vozidla
K významné změně dojde od 14. prosince 2025 na železničních linkách U1, U3, U7 a U16. Například na lince U1 budou nasazené dvě jednotky Škoda RegioPanter a jedna jednotka Pesa. Cestující se tak mohou těšit na modernější a pohodlnější jízdu díky těmto nízkopodlažním soupravám.
Změny se dotknou i autobusové dopravy. Na linku 458 mezi Ústím nad Labem a Krupkou budou nasazeny nové kloubové autobusy SOR NS18 s kapacitou až 145 míst. Ty umožní častější spojení jak ve špičkách, tak mimo ně.
Pohodlnější cesty do Drážďan
Zvýšení komfortu přinese také zkrácení intervalu na mezistátní lince 398/360 Teplice – Altenberg – Drážďany. Od prosince pojede spoj každou hodinu namísto dosavadních dvou.
Turistická sezóna s novými možnostmi
V roce 2026 se rozšíří možnosti pro turisty. Připravuje se prodloužení platnosti tarifu DÚK na železniční lince T7 až do německého Cranzahlu. Novinkou bude také lodní linka T94 mezi Vaňovem a Brnou nebo nové cyklovleky s kapacitou až 16 kol na linkách 451 a 471 na Ústecku.
Zelená budoucnost dopravy v kraji
Ústecký kraj pokračuje v přípravách na přechod k nízkoemisní a bezemisní dopravě. Do budoucna se počítá s nasazením bateriových jednotek, které významně sníží energetickou náročnost a emise CO₂. Předpokládá se úspora až 50 milionů kWh energie ročně a snížení emisí o více než 15 milionů kg CO₂.
Změny v jízdních řádech i tarifních pravidlech
Od prosince se mění také jízdní řády, proto doporučujeme všem cestujícím zkontrolovat své pravidelně využívané spoje.
Například na Šluknovsku bude linka U28 prodloužena do Mikulášovic, v Roudnici nad Labem vznikne nové přímé spojení s Prahou a na Chomutovsku se posílí večerní a víkendové spoje.
V tarifu dochází k drobným úpravám. Rozšíří se pravidla pro reklamace elektronických jízdenek a ve vozidlech bude nově zakázáno hlasité telefonování, aby byl zajištěný větší komfort pro všechny cestující.
„Chceme, aby veřejná doprava v Ústeckém kraji byla spolehlivá, moderní a dostupná všem. Změny, které zavádíme od prosince, vycházejí z potřeb cestujících i technologického vývoje. Zvyšujeme komfort a rozšiřujeme nabídku. Naším cílem je, aby lidé vnímali veřejnou dopravu jako kvalitní a udržitelnou alternativu k individuální dopravě,“ uvedl Tomáš Rieger, krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství.