Krušné horory mají vítěze – soutěž pokračuje i dál

Soutěž pro turisty v Krušných horách „Krušné horory“ už má vítěze. Soutěž připravila Destinační agentura Krušné hory na prázdniny a první měsíce nového školního roku. Turisté hledali v Krušných horách místa s tajemnou minulostí, na kterých byla schována keška. V rámci projektu Krušné horory mohli turisté navštívit deset míst.

První místo a dvě permanentky na vleky v Skiareál Klínovec získal Jan Vlach z Duchcova. Druhé místo a Uhelné safari patří Pavlu Runtovi z Března, kalendář Krásy Krušných hor a turistický balíček za třetí místo získal Leoš Krupka ze Mstišova. O čtvrté a páté místo se dělí Soňa Mézlová z Teplic a Eva Kotvaldová ze Zelené, i jim patří turistický balíček. Výhry jsou k dispozici v Destinační agentuře Krušné hory, tel. 724 808 070.

Ani po ukončení soutěže ale Krušné horory neupadnou v zapomnění. Kešky jsou už od září zalogovány na oficiálním webu geocachingu Geocaching.com. Dobrodružství tak pokračuje.

Nápad umístit soubor keší v Krušných horách se zrodil vloni na jaře. Na deseti místech vznikl krátký film s příběhem tajemným až hrůzostrašným, který se ke konkrétnímu místu váže. Deset příběhů, deset keší láká nyní turisty na deset zajímavých míst v Krušnohoří. Všechny keše najdou hledači kešek na Geocaching.com. Všech deset příběhů je soustředěno na webových stránkách Krusnehorory.cz. „Nápad se líbil i v sousedním Karlovarském kraji. Proto jsme se rozhodli rozšířit ve spolupráci s Karlovarským krajem okruh o dalších deset příběhů z jiné části Krušných hor,“ uvedla ředitelka Destinační agentury Krušné hory Eva Maříková. Prvních několik měsíců existence kešek byl okruh přístupný nejen skalním kešerům, kteří mají s lovem keší své zkušenosti a web Geocaching.com jim není pojmem neznámým. Souřadnic míst s ukrytou keškou byly zveřejněny také na webových stránkách Krušných hororů. Kdo navštívil všech deset míst a orazítkoval si svůj turistický pas, mohl se zapojit do soutěže s Destinační agenturou Krušné hory. Kdo navíc odpověděl na deset otázek, mohl soutěžit i s oficiálním partnerem projektu Severní energetickou, a.s. Projekt dále podpořil Skiareál Klínovec, který věnoval cenu pro vítěze. „Nejprve se ozývali turisté, kteří nemohli dobře schované kešky najít a domnívali se, že je někdo ukradl. Pak ale do destinační agentury začaly proudit vyplněné pasy. Překvapilo nás, že jsme je nakonec počítali na stovky. Vylosovali jsme pět výherců, kterým gratulujeme,“ uvedla dále Eva Maříková.