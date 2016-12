Obyvatelé Vtelna si budou brzy vyšlapovat po novém chodníku

Ulevit by se konečně mělo Vtelenským. Dlouho slibovaný chodník poblíž autobusu se konečně dostal do priorit investičních akcí příštího roku.

Chodník by měl vést ulicí Vtelenskou, tedy směrem od Benediktu – východ, a dále ulicí Mosteckou. „V příštím roce bude vybudován chodník v těchto dvou ulicích. Měl by zkvalitnit spojení Vtelna s městem a zajistit snadnější, rychlejší a bezpečnější pohyb místních obyvatel, zejména pak těch, kteří mají omezenou možnost pohybu nebo jsou jinak zdravotně znevýhodněni,“ ujistil primátor města Jan Paparega. Přesně vymezený bude chodník od křižovatky ulic Vtelenská a V Luhu až do Vtelna k autobusové zastávce před místní restaurací. Součástí projektu je i výstavba přechodů pro chodce, rekonstrukce veřejného osvětlení a vybudování nových zastávkových pruhů pro MHD, ale také úprava zeleně. „V prvních měsících příštího roku by mělo proběhnout výběrové řízení, z něhož vzejde společnost, která následně na jaře a v létě chodník postaví. Kolaudace by měla podle předpokladů proběhnout v září a předpokládaná cena činí zhruba 12,5 milionu Kč. Vše ale bude záviset na průběhu a výsledcích výběrového řízení a následné stavby,“ informovala mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Většina výdajů bude hrazena z evropské dotace.

Stihne se i nová zastávka

Ve Vtelně by se lidé mohli dočkat také slibované autobusové zastávky. Město Most už totiž požádalo Státní pozemkový úřad o bezplatné převedení pozemku v ulici Na Gruntě ve Vtelně. V příštím roce po schválení samotného převodu pozemku bude možné, aby se v této ulici vybudovala točna a zastávka autobusu. Nová točna a zastávka umožní prodloužení autobusového spoje až k novým rodinným domům ve Vtelně. „Těší nás, že budeme moci vyjít vtelenským obyvatelům vstříc a vybudovat v této části města druhou zastávku městské hromadné dopravy, která mnohým z nich zkrátí cestu a možná i přispěje k tomu, že místo auta využijí ekologičtější dopravu,“ věří primátor Jan Paparega.