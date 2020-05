Lapkové vybílili sklepy

Mostecká policie šetří dva případy krádeží vloupáním ze sklepů ve starší zástavbě města Mostu. Nedaleko centra zatím neznámý poberta vnikl do domu a poté v suterénu překonal uzamčené dveře u sklepní kóje, odkud si odnesl uložené nářadí a brusle. V jiné části města lapka vnikl do obytného domu, ve kterém se dostal do dvou sklepních kójí, ze kterých odcizil různé nářadí, lyže, boty, dlažbu, pneumatiky k osobnímu vozidlu a další zde odložené věci. Poškození majitelé krádeže oznámili na policii a vyčíslili hmotnou škodu na částku 120 tisíc korun.