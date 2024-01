Litvínovští strážníci řešili během svátků domácí hádky

Během posledních prosincových dnů zasahovali strážníci téměř denně u domácích hádek a partnerských rozepří. Den před Vánocemi zavolala strážníky sousedka, která slyšela křik a volání ženy ze sousedního bytu v Koldomu. Hlídka vyjela okamžitě napadené ženě na pomoc. Tentokrát se ale vše vysvětlilo a zásah strážníků nebyl potřeba. Na vánoční svátky si vzali obyvatelé bytu k sobě sestru s postižením. Její hlasité výkřiky jsou jen důsledkem psychické nemoci. Nikdo z rodiny ženě neubližoval. Jiný příběh se ale odehrál na autobusovém nádraží. Řidičku tu napadl její partner spolujezdec přímo při jízdě. Žena zvládla zastavit a vyběhnout z vozidla. Agresor ji pronásledoval, narazil ale na dva mladíky, kteří se ženy zastali a muže zpacifikovali. Udrželi ho až do příjezdu hlídky. Opilce strážníci předali Policii ČR.

O pomoc požádala také žena z Luční ulice. Tu sice partner nenapadl, ale opil se a po hádce předvedl demonstrativní sebevraždu. Nejprve se řízl do ruky, potom spolykal nějaké prášky. Žena muže v bytě dál nechtěla a požádala o asistenci při jeho vykázání. Strážníci vzhledem ke stavu muže přivolali rychlou záchrannou službu. Lékař rozhodl o převozu do mostecké nemocnice. Po návratu z nemocnice druhý den hádka pokračovala. Muž kopal ženě do dveří a domáhal se vstupu do bytu. Strážníci ho z místa důrazně vykázali.

U hádky zasahovali strážníci také v Kopistské ulici. I tam je přivolala sousedka. Na místě strážníci zjistili, že došlo k hádce mezi příbuznými. Žena se rozcházela se svým přítelem a ostatní rodinní příslušníci do jejich hádky vstupovali vlastními názory. Strážníci na místě emoce uklidnili.

K hromadné rodinné hádce mezi příbuznými došlo i v ulici Větrné. I tady se rodinní příslušníci vměšovali do výměny názorů manželů, u kterých byli na návštěvě. I na ně ale stačil klid a rozvaha strážníků, kteří dokázali situaci bez problémů zklidnit.

O pomoc požádala také žena ze Studentské ulice. Její manžel řešil osobní problémy alkoholem, svou ženu verbálně napadal, ničil vybavení bytu. Žena měla strach, že by ji mohl fyzicky napadnout. Po příjezdu hlídky muž v bytě nebyl. Žena se rozhodla sbalit si věci a z bytu odejít. Strážníci na místě počkali, než se žena sbalí a odejde, aby zabránili případné další hádce.