Včasným zásahem zachránili strážníci život nemocného muže

O pomoc požádala litvínovské strážníky žena, která během svátečních dnů pracovala v zahraničí. Se svým manželem si telefonovala, ale během hovoru muž upustil telefon a už dál nereagoval. Žena neměla možnost manžela, který se léčil s několika vážnými chorobami, zkontrolovat. Strážníci proto vyjeli do místa bydliště. Žena je upozornila, že s manželem je v bytě i jejich roční vlčák. Na zvonění a bouchání nikdo neotevíral. V bytě jen štěkal pes. Pak ale strážníci zaslechli slabé sténání a volání. Protože se zdálo, že by mohlo jít nemocnému muži o život, dveře otevřeli a vešli do bytu. Muže našli ve špatném zdravotním stavu, přivolali mu proto rychlou záchrannou službu. Lékař rozhodl o převozu pacienta do nemocnice. Psa strážníci umístili do psího útulku. Byt zajistili a zamkli. Ženu informovali o průběhu zásahu. Klíče od bytu uložili na služebně, kam si pro ně druhý den žena přišla. Psa si v útulku ještě týž den vyzvedli rodinní přátelé.