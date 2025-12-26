Lucie Bílá zapěje slavné muzikály, světové evergreeny i repertoárové objevy

Citadela Litvínov připravuje na 26. února 2026 od 19 hodin na Velké scéně recitál několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska.
Zazní slavná muzikálová témata, světové evergreeny i zpěvaččiny repertoárové objevy. České, zámořské, anglické i francouzské melodie dostaly jednotící, intimně slavnostní formu. Láska hory přenáší, Most přes minulost, Jsi můj pán, Summertime, Vzpomínky nebo Mám ráda život… To je jen výběr hitů, na které se můžete těšit.
Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební scény.
Vstupné: 1 490 Kč / Vstupenky k zakoupení pouze online na: goout.net