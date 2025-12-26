Omezení úředních hodin na magistrátu

Od
Vlasta Šoltysová
-
0
49

Magistrát města Mostu informuje veřejnost o změně provozu a úředních hodinách na přelomu roku 2025/2026.
V souvislosti s technickými důvody bude provoz úřadu upraven následovně:
  • Úterý 30. prosince 2025 – úřad bude otevřen od 8:00 do 13:00 hodin
  • Středa 31. prosince 2025 – úřad bude zcela uzavřen
  • Pátek 2. ledna 2026 – úřad bude zcela uzavřen
Město proto žádá občany, aby si své záležitosti naplánovali s ohledem na uvedené změny. Standardní provoz a úřední hodiny budou obnoveny od pondělí 5. ledna 2026.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!