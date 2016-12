Oblastní muzeum v Mostě opět chystá Den svatého Mikuláše a to s programem po celý den. V sobotu 3. prosince od 10 do 18 hodin čeká dospělé i děti spousta zábavy. Ráno zahájí opět sbor 11. ZŠ Most a flétnisté ZUŠ Gassmanna spolu se smyčcovým tělesem „Foktův kvartet“. K celodennímu Fler jarmarku a ukázkám díla přítomných úžasných řemeslníků – řezbářů, tkalců a mýdlařské dílně je letos připojen i malý festival dobrého jídla.

Balíčky do nadílky je možno přinášet do recepce Oblastního muzea v Mostě. Musí být označeny jménem, příjmením a rokem narození dítěte. V den konání akce bude prodloužena linka autobusu č. 20 do stanice Muzeum. Pojede každou hodinu v celou .11 od Prioru. Více na http://www.woodmaid.cz/.