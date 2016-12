Šestinedělí v mostecké nemocnici opět v provozu

Krajská zdravotní zprovoznila modernizovanou stanici šestinedělí gynekologicko-porodnického oddělení mostecké nemocnice. Oddělení opět slouží maminkám s novorozenci.

Stanice šestinedělí prošla v letošním roce celkovou rekonstrukcí a maminky s novorozenci tak mají k dispozici šestnáct zrekonstruovaných pokojů, z toho 8 tzv. nadstandardních, a jeden nový apartmán včetně ostatního příslušenství oddělení, které doslova září novotou.

Komfortu apartmánu využila jako jedna z prvních Veronika Hodková, které se narodil 12. listopadu syn František. „Je to tu strašně moc hezké, musím pochválit personál, který je příjemný. Na oddělení je vidět hned na první pohled, že prošlo velkou změnou k lepšímu. V minulosti jsem tady byla na návštěvě za sestřenicí, která zde v nemocnici rodila. Určitě zrekonstruovanou mosteckou porodnici s novým šestinedělím všem doporučuji, jak jsem už říkala, mají to tu opravdu moc hezké, je to úplně o něčem jiném než byly minulé prostory,“ nešetřila chválou Veronika Hodková. Jako velkou výhodu přivítala vybudování osmi nadstandardních pokojů a apartmánu, který umožňuje přistýlku pro tatínka nebo člena rodiny. „S komfortem apartmánu jsem naprosto spokojená, i cena mi přijde přijatelná. Zvolila jsem si ho, protože jsem chtěla mít soukromí. Je dobře, že tuto možnost mostecká nemocnice maminkám nově nabízí,“ dodala.

Za apartmán na stanici šestinedělí matky zaplatí 800 Kč. Nadstandardních pokoje se dělí do dvou kategorií. Jednak nadstandardní pokoj s vlastním sociálním zařízením, který přijde na 500 Kč, a pak nadstandardní pokoj, kde se o sociální zařízení dělí dvě maminky. Zde pobyt stojí 400 Kč (všechny uvedené ceny za pobytový den). Další změnou, kterou matky oceňují po rekonstrukci stanice šestinedělí, jsou nové postýlky pro miminka, které umožňují měnit polohy, například po krmení novorozence. Výhodou jsou také termostatické vodovodní baterie, na kterých si lze zvolit teplotu vody při koupání miminka.

Rekonstruované prostory stanice šestinedělí jsou díky stavebně technickému řešení tzv. zájmových prostor přímo propojeny s již zmodernizovaným oddělením porodnice. Investiční akce stanice šestinedělí si vyžádala částku 3,5 milionu Kč, z níž 3,2 milionu Kč šlo z daru Vršanské uhelné a. s., zbylé prostředky dodala Krajská zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů. Na navazující projekt „Obnova přístrojové techniky a dovybavení šestinedělí a novorozenců“ poskytlo Krajské zdravotní, a. s., dotaci jeden milion korun také město Litvínov. V roce 2015 se v porodnici mostecké nemocnice narodilo 957 dětí, za první polovinu letošního roku se narodilo 478 novorozenců.