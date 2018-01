Most na veletrzích cestovního ruchu

Na dvou veletrzích se představuje město Most. Už ve čtvrtek 25. ledna to byl ITF Slovakia tour v Bratislavě, který se koná do neděle 28. ledna. Most se jej účastní pod záštitou Czech Tourismu. Druhý veletrh, Holiday World ve dnech 15. až 18. února, se bude konat na výstavišti v Holešovicích v Praze. Tady návštěvníci najdou Most v expozici Ústeckého kraje.

Na obou veletrzích pracovníci Turistického informačního centra Most budou prezentovat Most jako zajímavé místo, které rozhodně stojí za návštěvu. Pomoci k tomu mají propagační předměty, pohlednice, kalendáře města a drobné upomínkové předměty pro návštěvníky veletrhů.