Mostecká knihovna zpřístupňuje dosud nedostupná díla

Mostecká knihovna nově nabídne čtenářům více než 170 tisíc svazků běžně nedostupných českých knih a časopisů dostupných. 

Knihy a časopisy, které už v obchodech nenajdete a jejichž půjčení dosud podléhalo autorským právům, budou nyní dostupné on-line díky nové službě „Díla Nedostupná NTrhu“. Služba nabídne zdarma tisíce digitalizovaných knih, časopisů a novin. „Jedná se o díla vydaná na území České republiky před více než 20 lety, u kterých ještě nevypršela autorská práva do 70 let od smrti autora, a která nejsou dostupná na běžném knižním trhu. Chceme veřejnosti zpřístupnit podstatnou část starší české vydavatelské produkce,“ vysvětluje ředitel Městské knihovny Most Petr Petrik a dodává: „Služba se otvírá studentům, pedagogům, vědcům i nejširší veřejnosti široké možnosti využití kulturního a vědeckého dědictví minulosti.“

Díla nedostupná na trhu může využít každý čtenář knihovny Most s platným čtenářským kontem z pohodlí domova a to nejsnadněji na portálu České Digitální knihovny nebo projektu knihovny.cz. Oba portály umožní prohledávat kompletní katalog DNNT. Texty jsou určené výhradně ke čtení, jejich kopírování je zakázané,“ upozorňuje Petr Petrik. 



