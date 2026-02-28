Nová premiéra Docela velkého divadla nabídne inscenaci o geniálním Mozartovi

Mozart 3.3Docela velké divadlo Litvínov představí 7. března od 16 hodin novou premiéru inscenace Mozartinka. Hra je o dobrodružné cestě geniálního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta od narození ke světové slávě.

Příběh talentovaného chlapce je plný jeho hudby, radostných i nebezpečných setkání, obdivu i závisti, humoru, fantazie a kouzel. Už skutečný příběh Wolfganga Amadea Mozarta je trochu jako kombinace pohádky o zázračném dítěti a smutného dramatu o geniovi, který shořel příliš rychle.

Hra je určena divákům od 5 do 99 let a na námět Jiřího Středy ji napsala a zdramatizovala Jana Galinová.

Texty písní – Jan Turek, scéna – Luděk Hora, kostýmy – Tomáš Kypta a Roman Dobeš, loutky – Milena Dubšíková, hudební nastudování – Larisa Chytriak, hudební nahrávka – Larisa Chytriak a Anton Pšemeckij, choreografie a režie – Lenka Lavičková. Hrají, zpívají a tančí Lukáš Masár ml., Jana Galinová, Lenka Lavičková, Markéta Turková, Markéta Velánová, Matěj Červenka, Petr Erlitz, Petr Kozák, Lukáš Masár a Michal Žižka.

