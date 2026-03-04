Mostecké muzeum představí 12. března známého/neznámého Oldřicha Jelínka

V mosteckém muzeu proběhne 12. března od 17 hodin vernisáž výstavy Známý / neznámý Oldřich Jelínek.
Výstava, která je připravena ve spolupráci s Galerií a muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, představuje všestranného výtvarníka, který se věnoval ilustraci, karikatuře, kreslenému filmu, filmovému plakátu a po své emigraci v roce 1981 především reklamě, ilustraci, kresbě a malbě. Byl ilustrátorem knih, časopisů a komiksů – jeho ilustrace se objevovaly v populárních titulech jako ABC, Pionýr, Čtyřlístek, Dikobraz a dalších. Oldřich Jelínek měl podobný styl jako Adolf Born, se kterým se od gymnázia přátelil a později společně vytvořili i výtvarné duo. Spolu ilustrovali některé knihy a vytvářeli vtipy, které dodávali do tehdejších časopisů.
Počátkem 80. let emigroval do Mnichova, kde tvořil a žil do roku 2020, kdy se vrátil zpět do Prahy. V jeho díle je patrný autorův sklon k ironii a grotesce. V roce 2020 obdržel Zlatou stuhu za celoživotní přínos dětské a mládežnické literatuře, což je prestižní ocenění v oblasti ilustrace a knih pro děti. Část jeho děl je součástí sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, kam je sám daroval. Oldřich Jelínek zemřel vloni v listopadu. Je považován za významnou postavu české výtvarné scény 20. a 21. století, zvláště v oblasti ilustrace a grafiky.
V průběhu vernisáže vystoupí DUO MELOS a žáci hudebních oborů ZUŠ F. L. Gassmanna Most.