Mostecké Studio3 zve 28. ledna na pořad Projev se a Projev vše

Mostecké Studio3 Ponte records bude hostit Lucii Vondrýskovou a Adama Koláře, kteří do Mostu přivezou energii, humor i inspiraci. Pořad Projev se a Projev vše se koná ve středu 28. ledna od 18:00 hodin. Návštěvníky čeká večer plný slov, emocí a nápadité práce s češtinou.
Svou práci se slovy a emocemi předvede Lucie Vondrýsková, která se ve svých textech nebojí jít do hloubky. Píše o věcech, které známe všichni, jen je umí pojmenovat tak, že v hlavě zůstanou ještě dlouho po vystoupení. Její tvorba kombinuje autenticitu, cit i humor a dokáže publikum vtáhnout během několika minut.
Hravý přístup k jazyku pak ukáže Adam Kolář, básník a slovní návrhář, který si umí pohrát s významy, rytmem i obyčejnými větami tak, že najednou začnou znít úplně jinak. Díky jeho stylu se posluchači mohou na češtinu podívat z nové perspektivy a objevit kouzlo slov i tam, kde by ho nečekali.
Součástí večera bude také „otevřený mikrofon“, kdy dostane prostor i publikum. Kdo bude chtít, může se zapojit a vystoupit se svou vlastní tvorbou, ať už jde o poezii, píseň, rap, krátký vtip nebo třeba hru na nástroj. Akce je tak ideální pro všechny tvořivé duše, studenty i začínající autory, kteří chtějí zkusit něco nového, získat odvahu a sdílet své nápady s ostatními.
Vstupné na akci stojí 200 Kč. Vstupenky koupíte ZDE.