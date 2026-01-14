Velká cena Litvínova v krasobruslení hostila 140 závodníků z celé republiky

Na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově proběhl o víkendu tradiční a oblíbený krasobruslařský závod – XXXIX. ročník Velké ceny Litvínova. Letos se na ledě předvedlo 140 závodníků z různých koutů České republiky.
Závod je každoročně významnou událostí nejen pro místní krasobruslařský oddíl, ale i pro celé město, protože přiláká mladé talenty z celé republiky. Návštěvníci byli svědky napínavých jízd. Domácí závodníci se v silné konkurenci rozhodně neztratili a dokázali, že Litvínov má v tomto sportu silné zastoupení. Velkou radost přinesly zejména tři medailová umístění: Veronika STOJKOVÁ v kategorii ADULT A vybojovala zlato, Viktorie HŰBLOVÁ v kategorii JUNIORKY a Marcela VOJTÍŠKOVÁ v kategorii ADULT B získaly bronzové medaile.
Ceny závodníkům předala starostka města Litvínova Kamila Bláhová.
Výsledky litvínovských závodníků
Žačky nejmladší: 5. místo – Římalová Tereza
Nováčci starší: 12. místo – Pletichová Stella
Žačky mladší: 24. místo – Šulcová Štěpánka
Dorostenky: 5. místo – Hüblová Valerie, 15. místo – Burdychová Johanka
Juniorky: 3. místo – Hüblová Viktorie
Adult A: 1. místo – Stojková Veronika
Adult B: 3. místo – Vojtíšková Marcela